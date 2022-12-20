العراق: مقتل ثمانية مدنيين في هجوم نسب لـ"جهاديين" شمال البلاد

"الهجوم استمر لمدة نصف ساعة أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 بجروح" في ما ندّد مسؤولون محليون، بهذا الهجوم الذي وصفوه بأنه "إرهابي".

قال قائم مقام القضاء في العراق، عدي الخدران، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "مجموعة إرهابيين يستقلون دراجات نارية هاجموا قرية البو بالي التي تقع في أطراف قضاء الخالص من ثلاثة محاور"، مشيرا إلى أن "الهجوم استمر لمدة نصف ساعة أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 بجروح" في ما ندّد مسؤولون محليون، بهذا الهجوم الذي وصفوه بأنه "إرهابي".

وفي سياق حديثه عن الهجوم الذي استهدف الشرطة الاتحادية، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة ليل الاثنين إن هناك "أخطاء تحصل من قبل الأجهزة الأمنية. هناك خلل واضح أدى إلى هذا الحادث، يجب أن تكون هناك محاسبة".

ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه حتى الآن، ليل الاثنين في قرية البو بالي في قضاء الخالص في محافظة ديالى. وكان سكان القرية شكّلوا مجموعة مسلحة للدفاع عن أنفسهم ضدّ تنظيم"داعش"، بعد صعوده في العام 2014، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية، فضّل عدم الكشف عن هويته. ونسب هذا الهجوم الأخير للجهاديين.

ويأتي هذا الهجوم غداة كمين تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وأسفر عن مقتل تسعة أفراد من الشرطة الاتحادية العراقية في كركوك.

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات "الجهاديين" بضربات جوية أو مداهمات برية، ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق "تشكّل منطقة ضعف رئيسية" يستغلها تنظيم"داعش"، الذي له "ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون"، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في تموز/يوليو 2022.

وكان تنظيم "داعش"قد سيطر في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019، في حين أعلن العراق "الانتصار" على التنظيم في 2017، لكن عناصر "داعش" لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.