أعربت فورشنر عن أسفها - وكسرت صمتها، وقالت للمحكمة الإقليمية في بلدة إيتزيهوي الشمالية: "أنا آسف على كل ما حدث".

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن عامين مع وقف التنفيذ على "سكرتيرة الشر" السابقة ل قائد قوات الأمن الخاصة تبلغ من العمر 97 عاما بتهمة التواطؤ في قتل نحو 10505 أشخاص في معسكر شتوتهوف.

وقرأ القاضي دومينيك جروس، رئيس الجلسة، الحكم على المدعى عليها إيرمجارد فورشنر لدورها فيما وصفه المدعون بـ "القتل الوحشي والخبيث للسجناء في معسكر شتوتهوف خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا، حيث "قتل أكثر من 60 ألف شخص من خلال حقنهم بحقن مميتة من البنزين أو الفينول مباشرة في قلوبهم، بالرصاص أو الجوع. أُجبر آخرون على الخروج في الشتاء بدون ملابس حتى ماتوا من التعرض، أو تم إعدامهم في غرفة الغاز" هذه هي النتيجة التي قد تكون واحدة من آخر محاكمات الهولوكوست في البلاد.

وجلست المدعى عليها على كرسي متحرك في قاعة المحكمة، مرتدية قبعة بيضاء وقناعًا طبيًا أثناء تلاوة الحكم - وجدت أنها مذنبة بآلاف التهم المتعلقة بالقتل. كانت أول امرأة منذ عقود تحاكم في ألمانيا على جرائم الحقبة النازية.

وطالب محامو الدفاع تبرئة موكلتهم، بحجة أن الأدلة لم تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن فورشنر كان على علم بعمليات القتل المنهجية في المعسكر، مما يعني أنه لم يكن هناك دليل على النية كما هو مطلوب للمسؤولية الجنائية.

وكانت فورشنر - الملقبة بـ "سكرتيرة الشر" - تبلغ من العمر 18 عامًا فقط عندما ذهبت للعمل مع قائد معسكر شتوتهوف، وقال المدعي العام للقضاة إن العمل الكتابي للمدعى عليها "أكد حسن سير المعسكر وأعطاها المعرفة بكل الأحداث والأحداث في شتوتهوف".

ورفضت إيرمجارد فورشنر في الغالب الإجابة على الأسئلة أثناء المحاكمة. ولكن، مع اقتراب المحاكمة من نهايتها، أعربت فورشنر عن أسفها - وكسرت صمتها، وقالت للمحكمة الإقليمية في بلدة إيتزيهوي الشمالية: "أنا آسف على كل ما حدث".

حاولت فورشنر الفرار حيث كان من المقرر أن تبدأ الإجراءات في سبتمبر/أيلول من عام 2021 ، هربًا من منزل التقاعد حيث تعيش وتوجهت إلى محطة مترو. تمكنت من الفرار من الشرطة لعدة ساعات قبل أن يتم القبض عليها في مدينة هامبورغ القريبة واحتجازها لمدة خمسة أيام.