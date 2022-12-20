إسرائيل: القبض على 8 مواطنين من سكان النقب للاشتباه بهم بالسطو على قاعدة للجيش جنوبي البلاد

وأفاد المتحدث بلسان الشرطة أن عملية فك لغز هذه الجريمة والتي أفضت الى اعتقال المشتبه بهم الثمانية، تمت بالتنسيق والتعاون بين عدة أجسام بينها الشرطة والشاباك

تم الكشف عن اعتقال ثمانية مواطنين عرب من سكان بلدة ترابين الصانع في النقب للاشتباه بسطوهم على قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب سرقت خلاله عشرات آلاف الذخائر من مخزن للجيش، مخلفين أضرارا بسياج القاعدة والمبنى كذلك. ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام لواء الجنوب لوائح اتهام ضد المشتبه بهم خلال الأيام المقبلة.

وأفاد المتحدث بلسان الشرطة أن عملية فك لغز هذه الجريمة والتي أفضت الى اعتقال المشتبه بهم الثمانية، تمت بالتنسيق والتعاون بين عدة أجسام بينها الشرطة والشاباك وحرس الحدود.

تبين بإطار التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة، أن عملية السطو على قاعدة للجيش الإسرائيلي نفذها عدد من الأشخاص، من بينهم هارون الصانع، ومأمون الصانع، ومحمد الصانع وحامد الصانع. وصل المشتبه بهم إلى قاعدة 'سديه تيمان' في النقب بساعة متأخرة من الليل، وقطعوا سياج القاعدة وسرقوا عشرات صناديق الذخيرة من مخبأ عسكري. حامد الصانع وعبد الكريم الصانع متورطان بحادث اقتحام آخر في القاعدة.

من مواد التحقيق التي جمعها الشاباك وقسم التحقيق بالعمليات العدائية في وحدة النقب المركزي، تبين لاحقًا أن عبد الكريم الصانع وطارق الصانع عملا على بيع الذخيرة لأطراف أخرى.

تخلل التحقيق السري اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم، عصمت أبو غليون وعدي أبو سريحان، من سكان تل السبع الذين اعترفا أثناء التحقيق بشرائهما الذخيرة من المشتبه بهم، بل وسلما بعض الذخائر المسروقة لقوات الأمن. كما كشف التحقيق عن أن جميع المعتقلين ارتكبوا جرائم أسلحة مختلفة، إلى جانب العديد من الجرائم الجنائية.

وخلال هذه الفترة، تم اعتقال شخصين آخرين من سكان ترابين الصانع للاشتباه بتورطهما في عملية السطو بصحبة الباقين.

وأشار المتحدث إلى أن جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل ينظران بجدية بالغة إلى مشاركة مواطنين إسرائيليين في أنشطة أمنية، بما في ذلك اقتحام قواعد للجيش الإسرائيلي وسرقة الذخيرة والمعدات العسكرية، التي قد تقع في أيدي عناصر إرهابية، واستخدامها لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد الإسرائيليين.