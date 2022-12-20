المغرب: الطائفة اليهودية بمدينة الدار البيضاء تحتفي بعيد حانوكا

أندري أزولاي: "لقد اجتمعنا للاحتفال بحانوكا عيد الأنوار .. هذا النور عندما يكون مغربيا فهو في المقام الأول عيد كل المغاربة"

احتفت الطائفة اليهودية بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بإضاءة الشمعة الثانية لشمعدان عيد حانوكا اليهودي التقليدي(عيد الأنوار)في كنيس نيفي شالوم بمبادرة من حاخام هذا الكنيس جاكي سيباج وجمعيتي (مغاربة بصيغة الجمع)، و(سلام ليكولام)،

تميز الحفل بحضور دبلوماسيون وممثلو المجتمع المدني وأفراد الجالية المغربية من جميع الأديان الذين جاؤوا للمشاركة في لحظة الأخوة والتسامح والعيش المشترك، بالاضافة إلى المستشارالملكي أندريه أزولاي، وسفير الولايات المتحدة بالمغرب بونيت تالوار، والقنصل العام لفرنسا كريستيان تستو، والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لورانس راندولف، ومديرة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ألونا فيشر.

وقال اندري أزولاي "لقد اجتمعنا هذا المساء للاحتفال بالروابط المغربية التي هي ثمينة للغاية لكل واحد منا"وتابع "لقد اجتمعنا للاحتفال بحانوكا عيد الأنوار .. هذا النور عندما يكون مغربيا فهو في المقام الأول عيد كل المغاربة"واشار إلى أن "هذا الامتياز والعطاء ننعم به نحن المغاربة اليوم في الشق المتعلق بالقدرة على الجمع بين جميع الأديان، لأنه كان هناك الإمام والقس والحاخام، حيث احتفلنا بإحدى قيمنا من تقاليد اليهود وهو نور يضيء طريق الحرية والمقاومة والأمل".

وأكد أزولاي على أن "جميع المتحدثين عبروا عن شعورهم بعالمية هذه الرسالة المغربية بالذات التي رددت في هذا الكنيس، وهذا هو المعنى الكامل الذي يجب أن نعطيه للقائنا هذا المساء".

ومن جانبها قالت مديرة مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط ألونا فيشر: "في حانوكا، نتمنى أن يرافقنا النور والمعجزات في كل مكان، لكننا نريد أيضا أن نتشارك من أجل عالم أفضل وأكثر أمانا وإنصافا".وأضافت "نحتفل بالذكرى الثانية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية... لكننا نحتفل بآلاف السنين من الصداقة والأخوة".

وفي السياق أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط عن سعادته بالمشاركة في احتفالات حانوكا بالمغرب، البلد صديق والشريك منذ أمد طويل للولايات المتحدة.وأضاف إن تنظيم هذا الحفل يترجم أيضا روح التسامح والعيش المشترك في المغرب.

ومن جهته أكد القنصل العام لفرنسا بالمغرب، على أنه "على مدار ثلاثين سنة من مسيرته المهنية في البلدان العربية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في مثل هذا الحدث الذي ينظم بفرح وسعادة وأخوة".