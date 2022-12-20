الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار على طول الخط الأزرق لمياه المتوسط

رصدت وحدة من جنود الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم إسقاطها باتجاه بلدة زرعيت شمالي البلا

رصدت وحدة من جنود الجيش الإسرائيلي الأربعاء، طائرة مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم إسقاطها باتجاه بلدة زرعيت شمالي البلاد. وراقب الجيش الإسرائيلي الطائرة بدون طيار طيلة الحادث.

ويرجح بأن تكون الطائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله.

الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على منع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش.

يذكر أن إسرائيل ولبنان وقعتا قبل نحو شهرين اتفاقية لترسيم الحدود بعد جولات مكوكية قام بها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين، في حدث تاريخي اتخذ موقعه في رأس الناقورة الحدودية. مع العلم أن حزب الله أعرب عن رضاه عن ذلك الاتفاق الذي ضمن الحقوق اللبنانية وفق ما قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعد أن أعمل إرهاصات تهدف إلى موضعة نفسه في الصورة كطرف حريص على إحراز اتفاقية تنصف اللبنانيين.

كما سبق أن أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، انتهاء "الإجراءات والاستنفارات الاستثنائية" التي قام بها حزبه خلال الأشهر الماضية، بعد إبرام لبنان وإسرائيل، رسمياً اتفاق ترسيم الحدود البحرية.