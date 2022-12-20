رئيس الوزراء يائير لابيد يلتقي برئيس الشاباك ويهنئه بالكشف عن منفذي سرقة الذخائر العسكرية

وشدد رئيس الوزراء على أن القبض على الخلية من شأنه إحباط عمليات اقتحام وسطو محتملة للقواعد في المستقبل، وسيمنع وقوع أسلحة بأيد إجرامية

رحّب رئيس الوزراء يائير لابيد، الأربعاء، بالنشاطات المشتركة للشاباك والشرطة التي أدت إلى اعتقال الخلية المشتبه بأعضائها بالسطو على قاعدة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد، حيث التقى رئيس الوزراء اليوم (الثلاثاء) برئيس الشاباك رونين بار ومنتدى الإدارة العليا لجهاز الأمن العام.

بداية هنأ رئيس الوزراء لابيد الشاباك والشرطة على نشاطهما المشترك للقبض على الخلية المشتبه بسرقة أعضائها للذخيرة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في الجنوب - وذلك كجزء من الحملة التي يقودها الشاباك جنبًا إلى جنب مع الشرطة والجيش الإسرائيلي ضد سرقة وتهريب الذخيرة. ويعكس هذا الأمر فاعلية عمل الشاباك بكل ما يتعلق بالتعامل مع قضية رواج عدد كبير من الأسلحة غير الشرعية في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن القبض على الخلية من شأنه إحباط عمليات اقتحام وسطو محتملة للقواعد في المستقبل، وسيمنع وقوع أسلحة الجيش الإسرائيلي بأيدي المنظمات الإرهابية والإجرامية.

في وقت لاحق، تحدث رئيس الوزراء مع منتدى مدراء الشاباك حول التحديات المختلفة في الساحتين الداخلية والعالمية التي تواجهها دولة إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء أن النشاط الاستخباري والعملياتي في جميع القطاعات، مع التركيز على الضفة الغربية، زاد من الشعور بالأمن لدى السكان وسمح لآلاف المواطنين بمواصلة حياتهم اليومية بسلام.

وأضاف رئيس الوزراء لابيد أنه واثق من أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها المهم من أجل أمن مواطني إسرائيل، وأعرب عن تقديره نيابة عن حكومة إسرائيل ومواطني إسرائيل.