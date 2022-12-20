إسرائيل : إصابة ضابط شرطة في هجوم دهس مشتبه به

وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية حاليا بالبحث عن المشتبه به.

قامت سيارة مشبوهة، اليوم الثلاثاء، بدهس ضابطة شرطة تبلغ من العمر 22 عامًا، في عملية هجوم متعمدة، بالقرب من بلدة كرميت شمال بئر السبع جنوب إسرائيل، مما أسفر عن إصابة شرطية بجروح خفيفة ومتوسطة.

وصدمت السيارة الشرطية، بعدما لاحظت سيارة مشبوهة تحمل عدة ركاب على الطريق السريع 60، وطلبت من السائق بالتوقف للتفتيش، وبدأ المشتبه به في القيادة بشكل متقطع وضربها وفر بعذ ذلك من مكان الحادث.

وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية حاليا بالبحث عن المشتبه به.

وكانت الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك تحقيقا حول حادث الدهس في حي فلورنطين بمدينة تل أبيب قبل أسبوع ونصف، وقدم بيان مدعي ضد المشتبه، الإثنين الماضي، علي حامد (31 عاما) مقيم غير شرعي، من قريبة سلواد القريبة من رام الله بالضفة الغربية، حيث اصطدم براكب دراجة نارية كانت واقفة الى جانب الطريق في شارع ابربنبل جنوبي المدينة. وبموجب البيان يتضح أن الحادث هو عملية دهس.