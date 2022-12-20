إسرائيل: الأمم المتحدة تصنف كفر كما "قرية سياحية" لعام 2022

يبلغ عدد سكان بلدة كفار كما، حوالي 4000 نسمة ، وتعتبر موطن للمتحف التقليدي للثقافة الشركسية

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، قامت بإختيار بلدة كفر كما التي يقطنها مجتمع من الشعب الشركسي، لكي تنضم إلى قائمتها الجديدة لـ "القرى السياحية الموصى بزيارتها، في عام 2022".

وتهدف هذه المسابقة، في نسختها الثانية، إلى تعزيز وتقوية دور السياحة في حماية القرى الريفية، وكذلك مناظرها الطبيعية وتنوعها الطبيعي وثقافتها، بما في ذلك فن الطهو.بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم ترشيح 130 طلبًا من 57 دولة للحصول على لقب المسابقة، وقدمت وزارة السياحة الإسرائيلية طلبات لثلاثة مواقع، بما في ذلك كيبوتس نيوت سمادار في النقب. والتي سيتم نشر القائمة النهائية للقرى الفائزة في 20 يناير/كانون الثاني 2023.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، إن "الاعتراف بكفر كما كقرية سياحية يضع إسرائيل على قدم المساواة مع غيرها من المواقع السياحية الشهيرة في جميع أنحاء العالم. اختيار قرية كفر كما من قبل منظمة السياحة العالمية سيحولها إلى مركز حج للعديد من السياح وسيكون له تأثير إيجابي على "البيئة الريفية في الجليل".

ويبلغ عدد سكان بلدة كفار سما، حوالي 4000 نسمة ، وتعتبر موطن للمتحف التقليدي للثقافة الشركسية، وتستضيف بشكل خاص المهرجانات التي تسمح للجمهور باكتشاف هذه الثقافة الفريدة.

البلدة التي تم تجديد بنيتها التحتية السياحية بمساعدة وزارة السياحة الإسرائيلية، تضم مجموعة من المطاعم والمناطق العائلية وورش عمل الألبان التي تقدم ورش عمل حول عمليات صنع الجبن ومركز الحفاظ على التراث الشركسي، الذي يقدم جولات في الشوارع القديمة في القرية، عرض صوتي وضوء أو تذوق الأطباق النموذجية.

يجب أن يؤدي هذا الاعتراف الدولي إلى زيادة السياحة وتطوير الفضاء الريفي، ولا سيما في محيط القرية الفائزة.