إسرائيل: مشروع قانون "بن غفير" يمر بالقراءة الاولى في الكنيست

مشروع القانون يقضي بتعديل مرسوم الشرطة ويمنح صلاحيات أكثر لوزير الأمن القومي

مررت الكنيست بالقراءة الاولى قانون "بن غفير" بأغلبية 63 مقابل معارضة 53 نائبا، وبموجب هذا القانون سيتم تعديل مرسوم الشرطة .

وقال رئيس الكنيست ياريف لافين إنه "تم اعداد ملخص- مواصلة عملية التشريع في الكنيست ستستأنف الإثنين القادم في الجلسة العامة، ايضا نقاشات اللجان التي ستجري في ساعات النهار حتى الليل, وسيتم تلخيص النقاش في غضون نصف ساعة".

رئيس "عوتسماة يهوديت" ايتمار بن غفير قال خلال الجلسة العامة :"لا يوجد معارضة، ماذا يفضلون العمل الآن.النوم؟ اين هم موجودين الآن؟ هذا الاقتراح، ايضا عندما تكون المعارضة موجودة أم لا-هي جنونية، هي تأتي لتصحيح مرسوم استعماري من عام 1926، عندما لم تكن إسرائيل موجودة، هذا الاقتراح يأتي بعد التعديل الكبير، الجوهري لهذا المرسوم، والذي كان 1970. نحن اليوم في 2022، الأمور تغيرت".

وأضاف بن غفير :"الدولة تقدمت، لكن يوجد أمر واحد بقي نفس الشيئ وهو هذا المرسوم القديم، والذي يناسب أيام الاستعمار البريطاني، مشروعنا جاء لوضع إسرائيل الى جانب دول ديموقراطية كثيرة: في جميع الديموقراطيات في العالم، الوزير المسؤول عن الشرطة هو من يحدد السياسة، الوزير يرسم الطريق، الوزير لذي يتحمل المسؤولية- ومن يأخذ المسؤولية يجب أن يحصل على الصلاحيات".

وتابع بن غفير :"كنت بحالة ذهول حين عارضت المستشارة القضائية بأن نكتب بأن مفوض الشرطة تابع للحكومة"