بحضور عقيلة الرئيس الإسرائيلي: عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" لأول مرة في أبو ظبي

ويشار الى أن هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها عزف "هتكفا" في دولة عربية

حلت عقيلة الرئيس الإسرائيلي ميخال هرتسوغ ضيفة شرف خلال العرض التاريخي للأوركسترا الفيلهرمونية الأسرائيلية في أبوظبي، والتي عزفت لأول مرة النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" على أرض عربية.

وتمر الليلة 74 عاما منذ المرة الأولى التي ظهرت بها الأوركسترا في البلاد العربية، وذلك منذ زيارتها العاصمة المصرية القاهرة عام 1945، وتم استضافة عقيلة الرئيس الاسرائيلي ميخال هرتسوغ خلال العرض التاريخي للأوركسترا في قصر الإمارات في أبو ظبي، بحضور وزير خارجية دولة الامارات عبد الله بن زايد ووزيرة الثقافة نورة الكعبي، وتحت اشراف المدير الموسيقي لاهاف شاني.

افتتحت الاوركسترا الحفل بعزف النشيد الوطني "هتكفا"وقالت عقيلة الرئيس الإسرائيلي :"أنا متحمسة للمشاركة في جدث تاريخي ورائد، يمثل قفزة جديدة في العلاقات الدافئة بين البلدين، وهذه المرة على الصعيد الثقافي، بقيادة أحد أهم رموزنا الثقافية- الفيلهارمونية الإسرائيلية".

وأضافت :"للنغمات يوجد قوة خاصة، تحرك النفس وتربط بين الناس، المجتمعات والأمم. السلام المستدام بين البلدان يعتمد أولا وقبل كل شيء، على السلام بين الناس، وأعتقد أنه من الواضح اليوم بما لا يدع الشك، أنه كلما وضعنا أسسا مشتركة أقوى- اقتصادية، ثقافية واجتماعية- سنواصل ونعزز مستقبل السلام".