لاعب جودو إيراني لـi24NEWS : "أطلب من الحكومة والشعب الإسرائيلي دعم شعبي لا تتركونا وشأننا"

علي رضا بهرنيفارد،: "بالنيابة عن الشعب الإيراني ، أطلب من الحكومة والشعب الإسرائيلي دعم شعبي ، لا تتركونا وشأننا"

دعا العضو السابق في منتخب الجودو الوطني الإيراني، علي رضا بهرنيفارد، إسرائيل إلى مواصلة دعم شعبه، الذي يستمر في الاضطرابات والإحتجاجات التي هزت جميع أنحاء إيران لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال علي رضا بهرنيفارد، لـ i24NEWS من ألمانيا -البلد الذي أصبح لاجئًا فيه- : إن "الشعب الإيراني الشجاع لا يجلس بهدوء، لقد بدأنا ثورة جديدة في البلاد"، وأضاف "أنا قلق للغاية على عائلتي. والدي في السجن بسببي، والسلطات تسأل عائلتي عني "، مؤكدا "لا يمكنني التواصل معهم لأن إيران قامت بتصفية جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إنهم خائفون من الحقائق ".

وتابع علي رضا بهرنيفارد،: "بالنيابة عن الشعب الإيراني ، أطلب من الحكومة والشعب الإسرائيلي دعم شعبي ، لا تتركونا وشأننا ، فنحن بحاجة إلى دعمكم حقًا"، مردفا "أنا رياضي ، لكن عندما أسمع ما يحدث ، لا يتبقى لدي أي دافع للتدريب، أفكر فقط في شعبي".

وأشار علي رضا بهرنيفارد، إلى أن "الشعبان الإيراني والإسرائيلي لديهما صداقة وتضامن عظيمان. وحث على عدم ترك الناس وشأنهم "، موضحا إلى أنه "يخطط للمشاركة في مسابقة الجودو الدولية العام المقبل في إسرائيل ، حيث" لديه العديد من الأصدقاء "ويعرف" جميع شباب المنتخب الوطني ".

وقامت السلطات الإيرانية حتى الآن بإعدام شابتين متظاهرتين على صلة بالحركة المستمرة المناهضة للنظام التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح.

وحُكم على تسعة آخرين قُبض عليهم على صلة بالاحتجاجات بالإعدام ، وحُكم على نحو 400 آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات ، واحتُجز آلاف آخرون.