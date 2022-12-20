في غضون ثلاث ساعات: وقوع ثلاثة عمليات إطلاق نار بالضفة الغربية دون اصابات

في حين أعلنت مجموعة عرين الأسود أنها نفذت عملية إطلاق نار تجاه حاجز حوارة

وقعت ثلاث عمليات إطلاق نار بدون إصابات الليلة في الضفة الغربية،حيث قام مسلحون بإطلاق النار تجاه قوة عسكرية في أطراف مدينة نابلس وقام متقصي أثر تابع للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه مصدر النار.

في حين تم التبليغ أنه موقع "تال عراس" القريب من مستوطنة هار بركا وفي حاجز عند مدخل نابلس عن سماع أصوات إطلاق نار. وقبل ساعة اعلنت مجموعة عرين الاسود إنها نفذت إطلاق نار تجاه حاجز في حوارة ونشرت شريط فيديو تزعم أنه توثيق للحدث.

منذ بدااية الشهر وقعت اربعة محاولات إضافية لاطلاق نار في اربعتهم لم تكن اصابات، ويوم الجمعة الماضية أطلق مسلحون النار تجاه مركبة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد شمالي الضفة الغربية، وعثر على اثار أضرار في المركبة.