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  • في غضون ثلاث ساعات: وقوع ثلاثة عمليات إطلاق نار بالضفة الغربية دون اصابات

في غضون ثلاث ساعات: وقوع ثلاثة عمليات إطلاق نار بالضفة الغربية دون اصابات

i24news

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جنود والشرطة الاسرئيلية يتفقدون موقع هجوم إطلاق نار عند مدخل مستوطنة عوفرا الإسرائيلية بالضفة الغربية
Ofer Meir/Flash90جنود والشرطة الاسرئيلية يتفقدون موقع هجوم إطلاق نار عند مدخل مستوطنة عوفرا الإسرائيلية بالضفة الغربية

في حين أعلنت مجموعة عرين الأسود أنها نفذت عملية إطلاق نار تجاه حاجز حوارة

وقعت ثلاث عمليات إطلاق نار بدون إصابات الليلة في الضفة الغربية،حيث قام مسلحون بإطلاق النار تجاه قوة عسكرية في أطراف مدينة نابلس وقام متقصي أثر تابع للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه مصدر النار.  

Video poster

في حين تم التبليغ أنه موقع "تال عراس" القريب من مستوطنة هار بركا وفي حاجز عند مدخل نابلس عن سماع أصوات إطلاق نار. وقبل ساعة اعلنت مجموعة عرين الاسود إنها نفذت إطلاق نار تجاه حاجز في حوارة ونشرت شريط فيديو تزعم أنه توثيق للحدث. 

منذ بدااية الشهر وقعت اربعة محاولات إضافية لاطلاق نار في اربعتهم لم تكن اصابات، ويوم الجمعة الماضية أطلق مسلحون النار تجاه مركبة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد شمالي الضفة الغربية، وعثر على اثار أضرار في المركبة. 

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