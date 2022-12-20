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الحكومة الاسرائيلية: توقعات بإعلان نتنياهو عن تشكيل الحكومة غدا الأربعاء

i24news

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رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو
Yonatan Sindel/Flash90رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو

قد يكون هناك عائق وحيد بقي امام تشكيل الحكومة وهو طلب بن غفير بحق الفيتو بلجنة تعيين القضاة

من المتوقع أن يبلغ رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو غدا الأربعاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة، المحادثة بينهما من المتوقع أن تكون هاتفية وعلى ما يبدو سيتم تصويرها من جانب طاقم مكتب نتنياهو. 

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وقبل ذلك، سيحاول الليكود بحسب هيئة البث الرسمية "كان" التوقيع على الأقل على واحد من الاتفاقيات الاساسية مع الأحزاب الشريكة في الائتلاقف الحكومي، وفي غضون ذلك، مسؤولون في الليكود يضغطون على نتنياهو لتنصيب الحكومة الأسبوع القادم، على الرغم من أنه يقدر أن ينتظر من حيث المبدأ حتى يوم الاثنين من الأسبوع التالي. 

قد يكون هناك عائق وحيد بقي أمام تشكيل الحكومة وهو طلب الوزير المكلف لوزارة الأمن القومي ايتمار بن غفير بالحصول على حق النقض باللجنة الوزارية للتشريع، ومن المتوقع ان تواصل الأطراف ادارة النقاش بالموضوع، لكن لم يتم حتى الآن التوصل الى اي تفاهمات. 

ويشار الى ان مشروع قانون "بن غفير" والذي يهدف الى اجراء تعديل على مرسوم الشركة اقر بالقراءة الاولى بالكنيست بغالبية 63 ومعارضة 53. 

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