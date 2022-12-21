وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يقرر عدم تسليم جثمان ناصر أبو حميد

القرار بحسب اعلان غانتس جاء بناء على قرار صادر عن المجلس الأمني المصغر قبل عامين

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أنه في أعقاب تقييم للأوضاع الأمنية وبعد توصيات من جانب المسؤولين الأمنيين أنه لن يتم تسليم جثمان السجين الأمني الفلسطيني ناصر أبو حميد من مؤسسي "كتائب شهداء الأقصى" ، وإن إسرائيل ستحتجزه ولن تسلمه للسلطة الفلسطينية. جاء هذا بالتلائم مع قرار المجلس الأمني المصغر بموضوع احتجاز جثامين بغرض استعادة الأسرى والمفقودين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

كما تطرق غانتس الى المزاعم التي تنسب الى إسرائيل تورطها بوفاته، ورفض هذه المزاعم ووصفها بأنها كاذبة. هذه الخطوة أجريت على خلفية قرار المجلس الأمني المصغر قبل عامين، والذي يقضي بضرورة احتجاز حثامين المسلحين الفلسطينيين الذي تورطوا بعمليات أدت الى قتل إو أصابة إسرائيليين، أو بتورطهم بحيازة أسلحة قتالية حتى لو لم يكونوا تابعين لحركة حماس.

أبو حميد كان مقربا من مروان البرغوثي خلال الانتفاضة الثانية، ونفذ عددا من العمليات. وحكم عليه بالسجن سبعة مؤبدات في عام 2002 بعد ادانته بمقتل سبعة إسرائيليين، وأصيب قبل عدة سنوات بمرض السرطان، وبعد تدهور حالته الصحية نقل الى مستشفى آساف هاروفيه، وتوفي هناك.

وفي وقت من صباح اليوم طالب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ من إسرائيل تسليم جثمان أبو حميد، وصرح خلال مقابلة صحافية إنه يجب التحرك بهذه الخطوة "لأسباب انسانية، وطنية وسياسية". واتهم إسرائيل بالإهمال الطبي في علاجه.