شركة المجوهرات الإسرائيلية Yvel تبتكر عملات مرصعة بالأحجار الكريمة وتحمل رموز NFTs

تقدم Yvel، إلى جانب مجموعاتها التقليدية، نسخة آمنة من NFTs ، وهي رموز رقمية فريدة مخزنة على blockchain

تأسست شركة المجوهرات الإسرائيلية الشهيرة Yvel، والتي تتخد من القدس مقرا لها، قبل 36 عامًا، و يشبه مقرها كهف علي بابا المليء بالمجوهرات الثمينة وباللآلئ والأحجار الكريمة.

وحصلت الشركة منذ تأسيسها،على العديد من الجوائز لجمال إبداعاتها، وقال المؤسس المشارك والمصمم في Yvel، إسحاق ليفي، لـ i24NEWS، "أعتقد أن نجاحنا له علاقة بكيفية تصميمنا لمجوهراتنا".

وأضاف إسحاق ليفي، "يقوم معظم صائغي المجوهرات بتصميم قطعة من المجوهرات على الورق ثم يبحثون عن اللؤلؤة أو الأحجار الكريمة لصنع قطعة المجوهرات. لكن نحن نفكر بالعكس. نجد أولاً حجرًا ثمينًا، ثم بعد ذلك نصنع عالماً كاملاً حوله. المواد الخام هي جوهر تصميمنا. إنها طريقة أخرى لاحترام الطبيعة "

من بين أحدث مجموعات المجوهرات ، واحدة مستوحاة من الأميرة ديانا.

وتابع إسحاق ليفي: "كانت الأميرة ديانا ترتدي دائمًا مجوهرات جميلة مع الزبرجد والألوان الفاتحة جدًا من البيريل والأباتيت. إنه مزيج رائع من الألوان ، مما يخلق خطًا رومانسيًا للغاية. نطلق عليه مجموعة قوس قزح".

لكن الجدة العظيمة لمتجر المجوهرات موجودة في مكان آخر.

و تقدم Yvel، إلى جانب مجموعاتها التقليدية، نسخة آمنة من NFTs ، وهي رموز رقمية فريدة مخزنة على blockchain، والتي أصبحت شائعة جدًا في عالم الفن الرقمي.

وفي هذا السياق، وصف المدير الفني في Yvel، إلياز غاباي، لـ i24NEWS، "الجزء المادي من NFTs، الذي يضمن قيمتها ، هو عملة ذهبية عيار 24 قيراطًا ومرصعة بالألماس والزمرد والياقوت. يختلف تصميم الأحجار لكل عملة ويتم تحديدها بواسطة خوارزمية معينة كل عملة لها رقم فريد واسم أول مشتري لها محفور عليها إلى الأبد"

ونشر Yvel في في يونيو/حزيران الماضي، 2500 نسخة من العملة المعدنية، والتي بيعت كل منها بمبلغ 10000 دولار.

وقال إلياز غاباي، "يمكن تخزين هذه العملة معنا أو الاحتفاظ بها من قبل المشتري. ولكن يمكن دائمًا استبدالها بمكافئها في مجوهرات Yvel".

ويتجه العديد من بيوت المجوهرات إلى هذه الرموز غير القابلة للاستبدال لمحاربة التزوير. حيث تتيح لهم NFTs أيضًا تقديم تجربة فريدة لعملائهم ، والتي تعد جوهر الفخامة.