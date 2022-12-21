البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في قطر تحتفل بعيد الأنوار اليهودي

قامت السفارة الأمريكية في الدوحة باستضافة الوفد الإسرائيلي، الذي شارك في إضاءة شموع الاحتفالية بقيادة السفير الأمريكي

قام فريق من وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بإضاءة شمعة هانوكا الثالثة في سفارة الولايات المتحدة بالدوحة، قطر، للإحتفال بعيد الأنوار اليهودي.

وقامت السفارة الأمريكية في الدوحة باستضافة الوفد الإسرائيلي، الذي شارك في إضاءة شموع الاحتفالية بقيادة السفير الأمريكي تيمي ديفيس، للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي، كما شارك دبلوماسيون أجانب وأعضاء من الجالية اليهودية في قطر ومبعوثون من حركة حباد الأرثوذكسية.

وبهذه المناسبة قال تيمي ديفيس، "بصفته أحد أفراد مشاة البحرية، فقد فهم أهمية العيد لزملائه اليهود وكان متحمسًا لإقامة الحفل بصحبة الطاقم الإسرائيلي والضيوف الآخرين".

ومن جهته، شكر رئيس موظفي وزارة الخارجية في قطر، السفير الأمريكي على كرم الضيافة وقدم له هدية ، قميص "هانوكا في قطر" الذي تم إنتاجه خصيصًا لهذا الحدث.

وسافر العديد من اليهود إلى الدولة الخليجية للمشاركة في كأس العالم 2022 وساعدهم الحاخام إيلي تشيتريك ، ممثل تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية.

قال إيلي تشيتريك لـ i24NEWS إنه "من المدهش أن يحتفل الكثير من اليهود بالعطلة علانية، بالطريقة التي يريدون الاحتفال بها"، مشيرا إلى أن "الجالية اليهودية في قطر تنمو: "ببطء ، ببطء ، وستصبح أكبر وأكبر".