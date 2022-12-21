الجهاز الأمني الإسرائيلي يتابع تطورات الاحتجاجات في الأردن

الجهاز الامني يدرس ان كانت هذه الأحداث تؤثر على استقرار المملكة الأمني

يتابع الجهاز الأمني الإسرائيلي عن كثب تطورات الاحتجاجات في الأردن، ويدرسون إن كانت هذه الأحداث تشير الى استقرار المملكة الهاشمية،هذا بحسب بما افادت به هيئة البث الرسمية "كان"، وجاء ذلك بعد اندلعت خلال الأيام الأخيرة احتجاجات ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الأردنية على خلفية رفع سعر الوقود، وقتل خلال هذه المظاهرات عدد من المحتجين وأصيب الكثيرين.

من أبرز الأحداث المركزية التي وقعت خلال التعامل مع الاحتجاجات كان مقتل نائب قائد شرطة منطقة معان في الأردن، عبد الرزاق الدلابيح، والذي توفي برصاصة أصابت رأسه خلال أعمال شغب.

وقُتل ثلاثة من عناصر الأمن وجرح خمسة آخرون قبل يومين خلال مداهمة استهدفت مشتبها به في مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان (جنوب المملكة)، حسبما أعلنت مديرية الأمن العام، الإثنين. وجاء في بيان أن "مديرية الأمن العام تنعى استشهاد ثلاثة من مرتباتها، وإصابة خمسة آخرين قبل قليل خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح