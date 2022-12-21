وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء "حديث ودي" مع نظيره السعودي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "تبلغ من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع إيران"

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن السعودية أبلغتها استعدادها لاستكمال الحوار المباشر بين الجانبين، والذي بدأ سابقاً في العاصمة العراقية بغداد.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "تبلغ من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع إيران".

وأشار أمير عبد اللهيان، في تغريدة له على "تويتر"، إلى أنهما "التقيا مع بعض في حديث ودي على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، الذي انعقد أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح أمير عبد اللهيان، أنه خلال المؤتمر "أتيحت لي الفرصة أيضاً للحديث الودي مع بعض نظرائي، ومنهم وزراء خارجية عُمان وقطر والعراق والكويت والسعودية وغيرهم".

وكانت قد انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين مطلع يناير 2016، عقب اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد من قبل محتجين.