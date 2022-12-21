المغرب: مجلس المستشارين يصادق على 15 اتفاقية دولية من بينها التعاون الاقتصادي والجوي مع إسرائيل

اتفاقيتان مع إسرائيل تهمان التعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية، فضلا عن اتفاقية مع جمهورية الفلبين ذات صلة بتعزيز الخدمات الجوية.

صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، خلال جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، على 15 اتفاقية دولية تتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون إلى جانب تعزيز مكانته على الصعيد القاري، من بينها اتفاقيتين مع إسرائيل تهمان التعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في سياق استعراضه للاتفاقيات، أن الأمر يتعلق بـ 7 اتفاقيات ثنائية، و 3 اتفاقيات إقليمية، و4 اتفاقيات متعددة الأطراف، فضلا عن مشروع قانون رقم 26.21 القاضي بتتميم القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

واشار بوريطة إلى أن "الاتفاقية الخاصة بمشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها تضم ملحقا تم تغييره يهم المواد التي يجب إخضاعها للمراقبة، نظرا لإمكانية استخدامها في المجال المدني والعسكري، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة".

وبخصوص الاتفاقيات الثنائية، أفاد بوريطة أنها تهم اتفاقيتين مع دولة التشاد حول النقل البري واللوجستيك، بالاضافة إلى اتفاقيتين مبرمتين مع جمهورية القمر المتحدة وتتعلقان بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات وأخريين مع دولة إسرائيل تهمان التعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية، فضلا عن اتفاقية مع جمهورية الفلبين ذات صلة بتعزيز الخدمات الجوية.

وفي مايتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أفاد الوزير أنها تشمل إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، والاتفاقية المتعلقة بمجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، والتي تهتم بمحاربة التلاعب بالرهانات الرياضية؛ واتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، والاتفاقية المتعلقة بحماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.

وبحسب ناصر بوريطة فإن الاتفاقيات الإقليمية تهم القارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بالاتفاقية ذات الصلة بمقر الاتحاد الإفريقي للشباب، والاتفاقية الإقليمية المعدلة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهلاته الأكاديمية في الدول الأفريقية والاتفاقية الخاصة بإنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني، المعتمدة بكامبالا (أوغندا) في 1أغسطس/آب من عام 1975.

وكانت شركة الطاقة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية، قد أعلنت عن توقيع اتفاقية مع وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، وشركة "أداركو إنرجي" للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في الصحراء المغربية بالقرب من مدينة بوجدور على المحيط الأطلسي.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الإسرائيلية"نيوميد إينيرجي"، يوسي أبو "لقد حددنا إمكانات هائلة في المغرب"

وبحسب المصادر الإسرائيلية، تغطي منطقة التنقيب بوجدور أتلانتيك، مساحة تبلغ حوالي 33812 كيلومتر مربع. ويسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة ثماني سنوات.