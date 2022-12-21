الرئيس الفرنسي يختتم زيارته للأردن بجولة في مدينة جرش الأثرية

رافق الرئيس الفرنسي مغنية الأوبرا المصرية فرح الديباني التي أدت النشيد الوطني الفرنسي في نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين حيث غنت بضع مقاطع من أوبرا كارمن

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والأربعين، زيارته للمملكة بالتجول في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن. ويضم الموقع الذي يمتد من العصر الهلنستي إلى الأمويين، مجموعة استثنائية من المعابد والسلالم الضخمة والمسارح والأعمدة التي أكسبته أيضًا لقب موقع "الألف عمود".

ورافق الرئيس الفرنسي في زيارته مغنية الأوبرا المصرية فرح الديباني التي أدت النشيد الوطني الفرنسي في نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين، حيث غنت بضع مقاطع من أوبرا مسرحية "كارمن" فوق أحد مسارح جرش المخصص للشعر.

وقبل عودته إلى باريس، عقد الرئيس الفرنسي لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورحبا خلاله بـ "نجاح" المؤتمر الإقليمي الذي نظم الثلاثاء لدعم العراق.

دعت فرنسا وأطراف إقليميون في القمة التي اختتمت أعمالها في الأردن الثلاثاء، العراق الى الابتعاد عن المحور الإيراني من أجل حل الأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط.

وعقد مؤتمر "بغداد 2" الثلاثاء في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت (50 كيلومترا غرب عمان)، بعد دورة أولى أقيمت في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني ان الملك عبد الله بحث في قصر الحسينية في عمان مع الرئيس ماكرون "التحديات في العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة أيضا إلى القضية الفلسطينية".