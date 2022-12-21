إحباط محاولة للهجوم على جنود إسرائيليين بالدهس بالقرب من قبر راحيل في الضفة الغربية وتحييد المنفذ

أفاد بيان للجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن "سائق دراجة نارية لا يحمل لوحة ترخيص قاد دراجته باتجاه مجمع قبر راحيل جنوبي القدس، في محاولة لدهس الجنود، وما أن انتبه إلى أن بوابات المعبر قد أغلقت في محاولة لإيقافه، استدار أدراجه واستمر في السير عائدًا نحو المدينة، وسط تعريضه للخطر حارس الأمن الذي في المكان.

"رداً على ذلك، ونظراً للخطر الذي تمثله أفعاله، أطلقت القوة عليه رصاصة دون إصابته، وواصل القيادة بشكل عنيف وهرب من مكان الحادث. كما تم استدعاء القوات إلى مكان الحادث وتجري الآن عمليات البحث عن المشتبه به واستيضاح ملابسات الحادث".

يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا، في الآونة الأخيرة، ساهم في تأجيجه الإعلان صباح اليوم عن قرار وزير الأمن بيني غانتس عدم تسليم جثمان السجين ناصر أبو حميد، أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى، لذويه في مخيم الأمعري لدفنه، نظرا لتورطه في عمليات دامية ضد إسرائيليين ناهيك عن محاولة السلطات في إسرائيل الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

قبل أسبوع، أوضح القيادي في حركة حماس ورئيس المكتب السياسي يحيى السنوار أن الحركة تعطي إسرائيل مهلة محدودة لإنهاء صفقة الأسرى(الفلسطينيين). وأضاف "بعد ذلك سنغلق ملف الأسرى إلى الأبد، وسنجد طريقة لتحرير أسرانا".

وتتطلع العائلات الإسرائيلية بحرقة إلى عودة أبنائها، واجتمعت هذه اليوم الأربعاء مع بابا الفاتيكان فرانسيس، بإطار زيارة الى روما بمبادرة وزارة الخارجية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة الأمن الاسرائيلية، كجزء من الجهود لرفع الوعي الدولي بقضية الجنود والمواطنين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.