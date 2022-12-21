تقرير: بنيامين نتنياهو ينظر في تعيين درعي رئيسا مناوبا للوزراء بحال تعذر تعيينه وزيرا

نتنياهو ناقش مع كبار المسؤولين في الائتلاف المفاوض الأسبوع الماضي امكانية تعيين درعي رئيسا بديلا للوزراء، بحال تدخلت المحكمة العليا ورفضت مساعي توزيره

أفاد تقرير ظهر على شاشة كان 11 اليوم (الأربعاء) أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ينظر في إمكانية تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي رئيس وزراء بديل، بحال لم تسمح له المحكمة العليا بتولي منصب وزير في الحكومة المقبلة.

شهد مطلع الشهر الجاري الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات مع شاس، يتولى رئيس شاس الحاخام أرييه درعي بحسبه، منصب وزير الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، فيما ينتقل في النصف الثاني منها لاستلام وزارة المالية.

مع العلم أن المتحدث باسم الليكود نفى صحة النشر قائلا "نشر القناة 11 عن درعي كرئيس وزراء بديل عار عن الصحة".

نتنياهو ناقش مع كبار المسؤولين في الائتلاف المفاوض الأسبوع الماضي امكانية تعيين درعي رئيسا بديلا للوزراء، بحال تدخلت المحكمة العليا ورفضت أن يتم تعيين درعي وزيرا على خلفية قرار سابق أمر بإبعاده عن السلطة.

وفي هذه الحالة، سيكون درعي جزءًا من الحكومة وعضواً في مجلس الوزراء السياسي والأمني، ولكن لن يكون في الواقع وزيرًا في الحكومة.

وقال المتحدث باسم الليكود ردا على ذلك "نشر القناة 11 عن درعي كرئيس وزراء بديل غير صحيح".

يذكر أن درعي يرى بنفسه حليفا وشريكا لنتنياهو بالنجاح وهو يطمح بإشغال أكثر من وزارة بالرغم من تورطه في مخالفات ضريبية تحول بينه وبين ما يصبو إليه. ولتأمين ذلك يسعى درعي إلى تمرير قانون في الكنيست يزيل من أمامه عقبة وصمة العار التي تلاحقه وسط امتعاض بعض المحتجين على رأسهم جمعيات تعنى بجودة الحكم.