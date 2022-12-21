إسرائيل: ضباط سابقون يصفون سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن المنطقة ج في الضفة الغربية بأنها 'معادية وعدوانية'

وصفت منظمة إسرائيلية تتألف من أكثر من 16 ألف ضابط سابق في الجيش والأمن والشرطة الكشف عن أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسهيل استلام السلطة

وصفت منظمة إسرائيلية تتألف من أكثر من 16 ألف ضابط سابق في الجيش والأمن والشرطة الكشف عن أن عمل الاتحاد الأوروبي على تسهيل استلام السلطة الفلسطينية للمنطقة "ج" في الضفة الغربية هو "عمل عدواني صارخ".

في خطاب مفتوح أرسله يوم الأربعاء من منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF) وموجه إلى ديميتر تزانتشيف، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى دولة إسرائيل، انتقدت المنظمة غير الحكومية الاتحاد الأوروبي على خلفية الوثيقة المتعلقة بسياسته السرية التي كشفت عنها وسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: "وفقًا لفهمنا المهني للأمن القومي، فإن الأراضي الواقعة ضمن المنطقة ج في الضفة الغربية (يهودا والسامرة بلسانهم) في المنطقة ج هي منطقة استراتيجية رئيسية قادرة على التحكم أو تهديد معظم البنية التحتية الحديثة لدولة إسرائيل والأصول الاستراتيجية". إن النشاط السري الذي قام به الاتحاد الأوروبي لتقويض السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) وتعزيز التنمية الفلسطينية غير القانونية في تلك المناطق يشكل تهديدًا واضحًا وقائمًا لأمن دولة إسرائيل، وهو عمل عدواني صارخ".

وقّع على الخطاب 12 ضابطا عسكريا سابقا ويتضمن أسماء عشرات آخرين.

تصف الجمعية التي تضم بين صفوفها ضباطا كبارا سابقين في الجيش الإسرائيلي من جميع فروع القوات المسلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين نفسها بأنهم "حركة صهيونية أمنية".

هذا وأرسلت مجموعة من 40 نائبا إسرائيليا بقيادة عضو الكنيست عن الليكود عميحاي شيكلي رسالة يوم الثلاثاء إلى الاتحاد الأوروبي حملوها احتجاجا على وثيقة سياسة رسمية يقولون إنها تنفي الروابط التاريخية لليهود في المنطقة ج في الضفة الغربية.