إسرائيل: بنيامين نتنياهو يعلن نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة

كتب نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، :"حصلت عليها"، في إشارة إلى تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الفائز مع حلفائه في الانتخابات التشريعية في 1 تشرين الثاني -نوفمبر المنصرم ، ليلة الأربعاء، للرئيس يتسحاق هرتسوغ أنه "نجح" في تشكيل الحكومة الجديدة، في الدقائق الأخيرة من الوقت المخصص له، وبذلك خلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.

وأجري نتنياهو اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، ليبلغه بتمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي جديدة، وكتب نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، :"حصلت عليها"، في إشارة إلى تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

في أعقاب الانتخابات وبموجب القواعد الإسرائيلية ، كان أمام نتنياهو حتى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري لإعلان حكومته، لكنه طلب تمديدًا لمدة 14 يومًا ، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

وأمام نتنياهو الآن أسبوعا لأداء القسم الدستورية في حكومته. تجتمع الجلسة الكاملة للبرلمان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فقط، ولا يمكن إجراء التصويت على الثقة إلا يوم الاثنين التالي. هذا يعني أن الحكومة يجب أن تؤدي اليمين الدستورية بعد أسبوع ، الاثنين 2 يناير.

يمنح هذا أيضًا حكومة نتنياهو القادمة الوقت لإنهاء تمرير ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل إلى قانون. يبدو أن على رأس القائمة ما يشار إليه باسم "قانون بن غفير" ، الذي سمي على اسم النائب اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ، والذي من شأنه أن يسمح للنائب ، الذي من المتوقع أن يكون وزيراً للأمن القومي ، بتوسيع سلطاته. فوق شرطة البلاد. مشروع القانون مثير للجدل ، حيث تحدث العديد من السياسيين وقادة الشرطة ضده.

وتشمل القوانين الأخرى التي يأمل الائتلاف القادم إقرارها تعديلات على القانون الأساسي. سيسمح أحد هذه التعديلات لزعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد أرييه درعي بالعمل وزيرا على الرغم من إدانته الجنائية.