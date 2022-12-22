مقتل فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قرب قبر يوسف في الضفة الغربية

وأفادت وكالة معا أن القتيل هو أحمد عاطف أبو سيج من طوباس فيما أفاد الهلال الأحمر بوقوع 3 إصابات بالرصاص الحي و19 بالغاز المسيل للدموع

سقط برصاص الجيش الإسرائيلي أمس شاب فلسطيني (23 عاما) خلال تبادل إطلاق النار بالقرب من مجمع قبر يوسف في الضفة الغربية.

وزار المجمع أمس نحو ألف مصلي يهودي، في إطار احتفالاتهم بعيد الحانوكا/الأنوار، بحراسة القوات الإسرائيلية التي واجهت أعمال شغب قوبلت بوسائل تفريق المظاهرات.

وأفادت وكالة معا أن القتيل هو أحمد عاطف أبو سيج من طوباس فيما أفاد الهلال الأحمر بوقوع 3 إصابات بالرصاص الحي و19 بالغاز المسيل للدموع. وبحسب الروايات الفلسطينية فقد استخدمت القوات الإسرائيلية جرافة لتأمين الطريق نحو قبر يوسف.

وعقبت مجموعة عرين الأسود التي تلقت ضربة موجعة في الفترة الأخيرة بإجهاز الجيش الإسرائيلي على عدد من قادتها واعتقال قسم منهم على الحادثة في بيان "في هذه الأثناء تقوم مجموعات عرين الأسود بالتصدي والاشتباك بصليات من الرصاص المبارك والعبوات محلية الصنع عقب اقتحام الجيش المنطقة الشرقية لمدنية نابلس".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد علقت رحلاتها إلى قبر يوسف، في الفترة الأخيرة، لدواع أمنية على وقع عملية "كاسر الأمواج" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر لاحتواء العمليات العدائية التي تنطلق من مناطق الضفة الغربية.

ووقعت أمس الأربعاء، ثلاث عمليات إطلاق نار بدون إصابات في الضفة الغربية،حيث قام مسلحون بإطلاق النار تجاه قوة عسكرية في أطراف مدينة نابلس وقام متقصي أثر تابع للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه مصدر النار.