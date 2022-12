كتلة التغيير المعارضة تنتقد إعلان نتنياهو نجاحه بتشكيل حكومة

أعربت أحزاب كتلة التغيير التي أطاحت بحكومتها انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عن امتعاضها من ملامح الحكومة المقبلة والتي وصفتها بـ "الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخنا". وذلك في أعقاب إعلان نتنياهو في الدقائق الأخيرة قبل انقضاء يوم أمس الأربعاء في مكالمة مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ عن نجاحه بالتوصل إلى إقامة حكومة مع شركائه من اليمين.

وتعقيبا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد ، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا في تل أبيب الليلة، سيلقي خلاله بيانا لوسائل الإعلام. وقال مصدر مقرب من لابيد صباح اليوم، إن "بن غفير وسموتريتش نجحا في إقامة حكومة هي الأكثر تطرفا بتاريخ البلاد"، وفق النشر في معاريف.

وعلى نحو مماثل كتب وزير المالية المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان في تغريدة على حسابه على تويتر: "نجح في تشكيل حكومة الظلام. نجح في تعزيز سيطرة دولة الشريعة. نجح في إعطاء الأولوية للمتدينين دارسي التوراة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي. نجح أن يفصل بين الجنسين تحت رعاية القانون. نجح في دفن رؤية هرتسل وجابوتينسكي. في حين نجحنا بمحاربة كل هذا بالعزم والمثابرة وضمان الأمل والنور لمواطني اسرائيل".