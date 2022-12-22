في مكالمة هاتفية: الرئيس الروسي بوتين يهنئ بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

قال رئيس الوزراء المكلف نتنياهو للرئيس بوتين إنه يأمل في إيجاد طريقة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الحرب والمعاناة التي سببتها

اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الخميس، وهنأه بفوزه في الانتخابات وتشكيل الحكومة.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف أن الرئيسين ناقشا عددًا من القضايا، على رأسها الحرب في أوكرانيا. قال رئيس الوزراء المكلف نتنياهو للرئيس بوتين إنه يأمل في إيجاد طريقة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الحرب والمعاناة التي سببتها.

وأضاف نتنياهو محدثا الرئيس بوتين إنه "مصمم على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكبح محاولاتها لإنشاء قاعدة عسكرية على حدودنا الشمالية".