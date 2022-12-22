الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يتوقع أن تعمل الحكومة على تهدئة التوترات في المجتمع الإسرائيلي

أطلب من الجميع، من المعسكر الرابح والخاسر، التريث والنظر إلى الحاضر الذي نعيشه كجزء من عملية أطول في تاريخ شعب إسرائيل".

عقب رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ على إعلان الرئيس المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه بتشكيل حكومة تخلف حكومة التغيير المنتهية ولايتها، مثلما هو متوقع بعد فوز كتلة اليمين برئاسته بأغلبية الأصوات في الأول من تشرين الثاني نوفمبر.

وقال هرتسوغ في مؤتمر دوف لاوتمان التابع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي إن "نتنياهو تعهد بالعمل من أجل جميع مواطني الدولة. أتوقع أن تعمل الحكومة على تهدئة التوترات في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف "الكثيرون يشعرون أن شيئًا ما قد انهار فيما يتعلق بالعلاقة بينهم وبين الدولة وبين المواطنين من المعسكر السياسي المقابل. أطلب من الجميع، من المعسكر الرابح والخاسر، التريث والنظر إلى الحاضر الذي نعيشه كجزء من عملية أطول في تاريخ شعب إسرائيل".

انقسم الشارع الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لنتائج الانتخابات الأخيرة ولعل النتيجة الأكثر قسوة لهذه الدورة كانت اختفاء حزب ميرتس اليساري الصهيوني عن المشهد السياسي لأول مرة منذ إقامته، من جهة، واختفاء حزب التجمع الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة من جهة أخرى. هذا إلى جانب تضاؤل كتلة اليسار فيما تعاظمت قوة اليمين والأحزاب الدينية الحريدية وهو ما انعكس على ملامح الائتلاف الذي أقامه نتنياهو.

ويذكر أن صحيفة نيويورك تايمز خصصت افتتاحيتها للحديث عن ما وصفته بتراجع الديمقراطية في إسرائيل على ضوء ملامح الحكومة اليمينية الدينية المقبلة برئاسة نتنياهو. وجاء في تلك الافتتاحية "إن إسرائيل التي عرفناها لم تعد موجودة"، في إشارتها إلى أن" الانتخابات في إسرائيل غالبًا ما يكون لها نتائج غير متوقعة"، والتي هي جزء من "تقليد إسرائيل الذي تفتخر به دولة ديمقراطية مشاغبة وتعددية. ومع ذلك، فإن "الحكومة اليمينية المتطرفة التي ستتولى السلطة قريبًا تبدو مختلفة بشكل ينذر بالسوء عن أي حكومة سابقة في إسرائيل".

وتزعم الصحيفة أن الأحزاب "المتطرفة والقومية المتطرفة"، التي تشكل الائتلاف الجديد، "تعرّض نموذج الدولة اليهودية والديمقراطية للخطر" وأن "حكومة نتنياهو تشكل تهديدًا كبيرًا على مستقبل إسرائيل – على قيادتها وأمنها وحتى على فكرة الوطن اليهودي".