إسرائيل: الموافقة على"قانون درعي-سموتريتش"في القراءة الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانونين لإقرارهما نهائيا في جلسة الكنيست يوم الإثنين، بتأثير فوري

تمت الموافقة على مشروع القانون الذي من شأنه أن يمنع فرض عقوبة وصمة العار على المسؤولين المنتخبين في حال كان الحكم مرهونا بوقف التنفيذ، إضافة إلى السماح بتعيين وزيرين في نفس الوزارة في القراءتين الثانية والثالثة من قبل اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست شلومو كارا (الليكود).

ويجري الحديث عن قانونين اقترنا بصاحبيهما فالأول يأتي نزولا عند طلب وحاجة آرييه درعي الذي يواجه حكما يحول دون توزره بسبب مخالفات ضريبية دعته إلى ترك مقعده النيابي في الدورة السابقة بإطار صفقة ادعاء. وسيسمح القانون بتجاوز مسألة وصمة العار تحديدا التي تهدد تعيين درعي وزيرا في ساحة القضاء. أما بتسلئيل سموتريتش، فأراد أن يقتطع لنفسه سلطات إلى جانب وزير الأمن وسيتحقق ذلك من خلال القانون الجديد الذي سيسمح بتعيين وزيرين في وزارة الأمن.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانونين لإقرارهما نهائيا في جلسة الكنيست يوم الإثنين، وسيسريان بتأثير فوري.

تثير الحكومة المقبلة في إسرائيل حفيظة العديد من الإسرائيليين الذين خرجوا للتظاهر احتجاجا على الأسلوب الذي اتبعه نتنياهو في جمع مركبات حكومته المقبلة التي تنافس رؤساؤها على الحقائب والوزارات بصورة لم يعهدها من قبل الناخب الإسرائيلي. وأشارت تلك الأصوات إلى أن "رئيس الليكود بصدد تشكيل ائتلاف من شأنه أن يضم الشخصيات اليمينية المتطرفة إيتامار بن غفير من حزب القوة اليهودية وبتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية التي تتوعد بممارسة سلطة كبيرة على السياسات في الضفة الغربية وعلى الشرطة" .

تظاهر المحتجون في ساحة مسرح هبيما بعنوان "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر". وقد تم تنظيم الحدث من قبل الحركة من أجل جودة الحكم.