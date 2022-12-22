إسرائيل حاولت استغلال التظاهرات التي عمت البلاد "وقامت بتوجيه أربع مجاميع عملياتية للقيام بأعمال إرهابية لكن عناصر هذه المجاميع اعتقلوا قبل تنفيذ أي عمل

كشفت وزارة الأمن الإيرانية الخميس في بيان، عن اعتقال أربع مجموعات وصفتها بالإرهابية تابعة للموساد الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إرنا.

وقالت إرنا إن إسرائيل حاولت استغلال التظاهرات التي عمت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة "وقامت بتوجيه أربع مجاميع عملياتية للقيام بأعمال إرهابية لكن عناصر هذه المجاميع اعتقلوا قبل تنفيذ أي عمل".

وكان المتحدث باسم السلطة الإيرانية، مسعود ستايشي، قد قال في مطلع الشهر الجاري، إن السلطة القضائية وجّهت اتهامات لـ 9 أشخاص بالتورّط في اغتيال عالِم نووي إيراني بارز. وأوضح مسعود ستايشي، أنهم متهمون بــ"التواطؤ في الإفساد على الأرض" و"التعاون مع اسرائيل"، وهما جريمتان يعاقب عليهما بالإعدام، في قضية اغتيال محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

كذلك أعلن جهاز الاستخبارات والأمن الإيراني، في أيلول/سبتمبر عن ضبط وتفكيك خلية ”تجسس“ في شمال إيران، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي ”الموساد“. وبحسب جهاز الاستخبارات، في بيان نشرته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ”تم ضبط 12 عنصراً من الطائفة البهائية واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة“.