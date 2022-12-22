الوكالة اليهودية: 70 ألف مهاجر جديد وصل إلى إسرائيل في عام 2022، وهو رقم قياسي مرتبط بالحرب في أوكرانيا

وصل 70 ألف مهاجر جديد من 95 دولة إلى إسرائيل في عام 2022 ، وهو أعلى رقم منذ 23 عامًا

قالت الوكالة اليهودية، اليوم الخميس، إن عام 2022 جلب 70 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل من 95 دولة مختلفة، وهذا هو أكبر عدد من المهاجرين الجدد تم تسجيله في السنوات الـ 23 المنصرمة. وهي زيادة كبيرة عن عام 2021، عندما جاء حوالي 28600 مهاجرا جديدا للاستقرار في إسرائيل، بمساعدة الوكالة، و بالتعاون مع وزارة الهجرة والاندماح.

ووفقًا لأرقام الوكالة اليهودية، فإن معظم المهاجرين هذا العام هم من روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الوكالة عملت لإنقاذ يهود أوكرانيا بعد اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير/شباط المنصرم غير مسبوقة في نطاقها.

وأكدت الوكالية أن بين 1 يناير/كانون الثاني و 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 ، وصل 37364 مهاجرا من روسيا، و 14680 من أوكرانيا، و 3500 من أمريكا الشمالية، و 2049 من فرنسا، و 1993 من بيلاروسيا، و 1498 من إثيوبيا، و 985 من الأرجنتين، و 526 من بريطانيا، و 426 من جنوب افريقيا و 356 من البرازيل، ستكون الحصيلة النهائية لعام 2022 متاحة بعد نهاية العام الجاري.

وأفادت الوكالة أن حوالي 27 بالمئة (حوالي 19000) من هؤلاء المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، تم جلبهم لتنشيط المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين، حوالي 24 بالمئة (16500) من المهاجرين هم من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 17 عاما، و 22 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 36 و 50 عاما، و 14 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 51 و 64 عاما ، و 13 بالمئة في سن 65 وما فوق.

بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 2180 مبعوثًا إلى الجاليات اليهودية في 65 دولة حول العالم لتعزيز الهوية اليهودية والعلاقة مع إسرائيل، حيث عمل العشرات من مبعوثي الوكالة اليهودية في حرم الجامعات، لتقوية المجتمع المؤيد لإسرائيل ودعم الطلاب في معركتهم ضد معاداة السامية المتزايدة.

بالنظر إلى تدفق الوافدين الجدد هذا العام، تخطط الوكالة اليهودية لإنشاء نموذج جديد من "مراكز الاستيعاب المفتوحة" حيث يعيش الشباب المهاجر في نفس المبنى ويستفيدون من خدمات دعم المجتمع.