الضفة الغربية: بنيامين نتنياهو يتعهد بتقنين "المستوطنات غير القانونية"في غضون 60 يوما الوشيكة

سيتم اتخاذ قرار مجلس الوزراء بإضفاء الشرعية على "المستوطنات غبر القانوينة" في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية،

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على إضفاء الشرعية على "المستوطنات غير القانونية" في الضفة الغربية في غضون الستين يوما المقبلة، كجزء من صفقة أبرمت قبل منتصف ليل الأربعاء، مع حزب "الصهيونية الدينية"كما وافق على تنفيذ خطة لنقل السلطة على الحياة المدنية الإسرائيلية في "منطقة ج" من الضفة الغربية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي من الإدارة المدنية إلى الوزارات الإسرائيلية ذات الصلة.

ويمكن النظر إلى هذا التحرك لنقل "السلطة من الإدارة المدنية إلى الوزارات التنفيذية بشأن شؤون المستوطنات على أنه شكل من أشكال الضم الفعلي، لأنه يمنح الحكومة سيطرة مباشرة على الأراضي الواقعة خارج الحدود السيادية للبلاد"

وتم وضع خطة أولية لمثل هذا الانتقال للسلطة في الاتفاق الأول بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب الصهيونية الدينية، ولكن ليس بهذا الوضوح، حيث أصدر حزب بيتساليل سموتريتش شروط الصفقة قبل أن يتصل بنيامين نتنياهو بالرئيس يتسحاق هرتسوغ لإبلاغه بأنه قد نجح في تشكل الحكومة الجديدة.

بناءً على الوثيقة التي تم إصدارها، سيتم اتخاذ قرار مجلس الوزراء بإضفاء الشرعية على "المستوطنات غبر القانوينة" في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية، ولن يكون قرار مجلس الوزراء هو الخطوة الأخيرة لإضفاء الشرعية، لكنه سيسمح للعملية البيروقراطية بالبدء ومنع هدم هذه المستوطنات وهذا أيضا يفتح الأبواب أمام ربط هذه المستوطنات بالمياه والكهرباء.

مثل هذا القرار سيضع حكومة نتنياهو الجديدة على الفور في موقف حساس تجاه إدارة جو بايدن والاتحاد الأوروبي، الذي لن يفشل في التعبير عن رفضه لهذه المبادرة الأحادية الجانب. في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في وقت سابق من هذا الأسبوع ، دعت فرنسا إسرائيل إلى عدم تقنين"المستوطنات غير القانونية" كما تحدثت إدارة بايدن مرارا وتكرارا ضد السماح بهذه المستوطنات.

ومن جهتها ذكرت صفقة حزب الليكود مع حزب الصهيونية الدينية أن نتنياهو وافق على تعديل قانون فك الارتباط لعام 2005 للسماح بمصادقة مدرسة دينية في موقع مستوطنة حومش السابقة، وكانت حومش واحدة من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية أخلتها إسرائيل عام 2005 ، كجزء من تنفيذها لخطة فك الارتباط، التي أدت إلى انسحابها من غزة. احتجاجًا على ذلك، تم نقل المدرسة الدينية السابقة إلى الخيام التي أقيمت على المستوطنة السابقة، وبينما قام الجيش الإسرائيلي بتمزيقه عدة مرات على مر السنين، فقد أعيد بناؤه في كل مرة، على الرغم من أنه بموجب قانون فك الارتباط ، لا يُسمح للمدنيين الإسرائيليين بالدخول إلى الموقع في حين أن هناك حوالي 100 مستوطنة (مستوطنات الضفة الغربية غير مصرح بها من قبل الحكومة)، فليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم تقنينها جميعا.