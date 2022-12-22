إسرائيل: نتنياهو يبلغ رئيس الوزراء المنتهية ولايته لابيد عن محادثته مع الرئيس الروسي

قال نتنياهو محدثا الرئيس بوتين إنه "مصمم على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكبح محاولاتها لإنشاء قاعدة عسكرية على حدودنا الشمالية".

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في مكالة هاتفية رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، اليوم الخميس، على محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي جرت في وقت سابق من اليوم، بعد ساعات من إعلان رئيس حزب الليكود تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية بعد الاتصال، إن "بوتين أشاد بفوز نيتنياهو في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر وبناء ائتلافه"، وأشارت إلى أن "هناك ثقة متبادلة بأن العلاقات الروسية الإسرائيلية ستستمر في التطور تدريجيا وستستمر الاتصالات على مختلف المستويات."

وقال نتنياهو محدثا الرئيس بوتين إنه "مصمم على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكبح محاولاتها لإنشاء قاعدة عسكرية على حدودنا الشمالية".

بينما أظهرت روسيا إحباطها من إسرائيل بسبب تعاطفها المعلن مع كييف وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا، يأمل بوتين في تغيير السياسة مع عودة نتنياهو إلى السلطة.

وكان قد زار وفد رسمي من الكرملين إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهي زيارة ربما لم تكن لتحدث لولا سماح بوتين بذلك.

وكان الرئيس الروسي قد اتصل برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وهنأه بفوزه في الانتخابات وتشكيل الحكومة. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف أن الرئيسين ناقشا عددًا من القضايا، على رأسها الحرب في أوكرانيا. قال رئيس الوزراء المكلف نتنياهو للرئيس بوتين إنه يأمل في إيجاد طريقة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الحرب والمعاناة التي سببتها.