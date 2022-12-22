وزير الخارجية الأمريكي يهنئ نتنياهو على نجاحه في تشكيل الحكومةو"نتطلّع إلى العمل من أجل تعزيز المصالح والقيم المشتركة"

"نتطلع إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم علاقتنا وأيضًا لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية للأمن"

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، مساء اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو على نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا "ستتعامل مع شركائنا في إسرائيل ونحكم عليهم على أساس السياسات التي ينتهجونها، وليس على أساس الشخصيات التي تصادف تشكيل الحكومة"،كما دعا إلى التزام القدس بالقيم المشتركة بما في ذلك حقوق الفلسطينيين.

وأكد بلينكين على أنه يتطلع "إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم علاقتنا وأيضًا لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية للأمن والفرص والازدهار والكرامة للإسرائيليين والإسرائيليين الفلسطينيون على حد سواء ".

وأضاف المسؤول أن واشنطن لديها تاريخ من "المحادثات الصريحة للغاية" مع إسرائيل وشدد على "الشراكة القوية" بين البلدين والتزام الولايات المتحدة بأمن الدولة اليهودية.

وأكد بلينكيم"نتطلع إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم علاقتنا وأيضاً لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية للأمن والفرص والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وكان نتنياهو قد أعلنه أنه نجح في تشكيل الحكومة الجديدة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، قبل حوالي 20 دقيقة من الموعد النهائي الذي منحه له الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وأمام رئيس الوزراء المكلف الآن أسبوعا لتقديم القسم الدستوري رفقة أعضاء حكومته التي تم تصنيفها بالفعل على أنها أقصى اليمين المتشدد في تاريخ إسرائيل.

وفي السياق أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في مكالة هاتفية رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، اليوم الخميس، على محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي جرت في وقت سابق من اليوم، بعد ساعات من إعلان رئيس حزب الليكود تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية بعد الاتصال، إن "بوتين أشاد بفوز نيتنياهو في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر وبناء ائتلافه"، وأشارت إلى أن "هناك ثقة متبادلة بأن العلاقات الروسية الإسرائيلية ستستمر في التطور تدريجيا وستستمر الاتصالات على مختلف المستويات."