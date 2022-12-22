رئيس المخابرات الإسرائيلية يحذر من استمرار تزويد إيران لروسيا بـ "أسلحة متطورة"

قال دافيد برنياع، قمنا "في الأشهر الأخيرة، بتحديد بعض العمليات الخطيرة والمهددة والتحدي من جانب إيران".

حذر رئيس المخابرات الإسرائيلية، دافيد برنياع، اليوم الخميس، من نية إيران، في "تعميق وتوسيع إمداد روسيا بالأسلحة النووية المتقدمة"، والتي وصفها بـ "العمليات الخطيرة والمهددة".

وقال دافيد برنياع، قمنا "في الأشهر الأخيرة، بتحديد بعض العمليات الخطيرة والمهددة والتحدي من جانب إيران"، وأضاف أن "إيران تقوم بالتطرف وتزيد من محاولاتها لتنفيذ هجمات عدائية، نقوم بقمعها كل يوم في جميع أنحاء العالم".

وتابع دافيد برنياع، خلال منح شهادات تقدير لـ 12 عميلاً تجسسًا بارزًا ومتميزًا، بجانب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، "نحذر اليوم أيضًا من نوايا إيران المستقبلية، التي يحاولون إخفاءها، لتعميق وتوسيع إمداد روسيا بالأسلحة النووية المتقدمة" .

وأشار دافيد برنياع، إلى أنه "تم الإبلاغ على نطاق واسع على أن إيران تزود روسيا بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، وهو ما أكدته طهران والذي ورد أن موسكو استخدمته في غزوها لأوكرانيا"، مردفا، "نحذر من نوايا إيرانية لتوسيع مشروع تخصيب اليورانيوم ونحذر من نواياهم تكثيف هجماتهم على الدول الإسلامية الصديقة في المنطقة بشتى الطرق".

و في إشارة إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن حصول الجمهورية الإسلامية على السلاح النووي، أكد دافيد برنياع، "لن تمتلك إيران أسلحة نووية ، ليس في السنوات المقبلة ، أبدًا ، هذا هو التزامي ، هذا هو التزام الموساد".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت في وقت سابق اليوم الخميس في بيان، عن اعتقال أربع مجموعات وصفتها بالإرهابية تابعة للموساد الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إرنا.