إسرائيل/ يائير لابيد:"الحكومة الجديدة خطرة ومتطرفة وغير مسؤولة، ستنتهي بشكل سيء"

"نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه نجح في تشكيل الحكومة الجديدة،هذا غير صحيح. نجح درعي وسموتريتش وبن غفير في جعله ينحني، نتنياهو ضعيف"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، خلال كلمة ألقاها في مقر حزبه يش عتيد في تل أبيب،مساء اليوم الخميس، عن "قلقه العميق" على مستقبل المجتمع الإسرائيلي، وحذر قائلاً: "أعتقد أنه من واجبي أن أخبر الجمهور: الحكومة الجديدة خطرة ومتطرفة وغير مسؤولة، سينتهي هذا بشكل سيء".

ودعا لبيد المواطن الإسرائيلي إلى "تذكير الحكومة كل يوم بأن لديك حقوقا وأنك لست على وشك التنازل عنها. احترس من حكومة خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة ،مع رئيس وزراء ضعيف فقد السيطرة حتى قبل تأدية قسم اليمين".

وأشار لبيد إلى أنه"لقد تمكنوا من تفكيك أسس المجتمع الإسرائيلي، وفقًا لاتفاقيات الائتلاف، فإن الطالب المتشدد الذي لا يدرس الرياضيات واللغة الإنجليزية سيحصل على آلاف الشواقل أكثر من طالب التعليم العام، وأن طالب يشيفا لا يلتحق و العمل سيحصل على أموال أكثر من جندي إسرائيلي. الحكومة ستدعم فقط الشقق للمتشددين، هذا بيع تصفية لمستقبل إسرائيل". وتابع "الحكومة الجديدة تضر جميع قطاعات الدولة اليهودية، على الصعيدين الوطني والدولي" مضيفا "لقد نجحوا في الإضرار بمكانتنا الدولية. هذه الحكومة لن تكون قادرة على تنسيق مواقفها مع المجتمع الدولي في مواجهة التهديد النووي الإيراني، ولن تتمكن من وقف العقوبات ضد إسرائيل. هذه هي الحكومة الأولى. في بلد تاريخي لا تعتبره الولايات المتحدة أقرب حليف لها".

وبحسب لابيد فإن "الحكومة الجديدة غير ملتزمة بالديمقراطية ولا تلتزم بسيادة القانون، وهي الآن تحاول إسكات المعارضة، يقولون لنا بقبول نتائج الانتخابات، سنحارب هذا" واضاف "لن نذهب إلى أي مكان وسنقاتل من اجل بلدنا الغالي".

وردا على سؤال من أحد صحفيي i24NEWS حول الانضمام إلى الائتلاف، أكد يائير لبيد أنه لن ينضم إلى هذه الحكومة التي يعتبرها "معادية للديمقراطية" أجاب: "يجب أن نأخذ وعودنا على محمل الجد، سنحتج في الكنيست وفي المحاكم وفي الشوارع".

ووقال لابيد" نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي، الليلة المنصرمة، بأنه نجح في تشكيل الحكومة الجديدة،هذا غير صحيح. نجح درعي وسموتريتش وبن غفير في جعله ينحني. نتنياهو ضعيف وشكلوا الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد. سنفعل. نناضل من أجل سيادة القانون، وسوف نناضل من أجل حقوق المرأة ومجتمع المثليين، وسوف نناضل من أجل قيم جيش الدفاع الإسرائيلي، وسوف نكافح من أجل تعليم أطفالنا، وسوف نكافح من أجل مجتمع متسامح فيما يتعلق الهوية اليهودية التي لا تستخدم ذريعة للتمييز والعنصرية".