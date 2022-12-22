إسرائيل: إيتمار بن غفير يدرك أن الشاباك يشرع في محاربة الجريمة العربية

بحسب "والا"، فإن جهاز "الشاباك" الجديد سيعمل بالتشاور مع مكتب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي المقبل إيتامار بن غفير.

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن اتفاق الائتلاف بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف (عوتسما يهوديت) يتضمن تشكيل قسم جديد داخل جهاز الأمن الداخلي التابع لـ"الشاباك" مخصص لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

وبحسب "والا"، فإن جهاز "الشاباك" الجديد سيعمل بالتشاور مع مكتب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي المقبل إيتامار بن غفير.

وأثار هذا البند من الاتفاق غضب المجتمع العربي، بسبب مخاوف من تجنيد المزيد والمزيد من عرب إسرائيل من قبل الشاباك كمخبرين

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة، إن العرب ليسوا "أغراضًا" وأن على الدولة "رعاية المواطنين العرب مثل أي مواطن آخر".

وطالب محمد بركة الشاباك "بعدم المساس بالمجتمع العربي" وعدم استخدام المنظمات الإجرامية "كأداة" لـ "تحطيم" المجتمع العربي، مؤكدا أن "المطلوب هو أن تؤدي الشرطة دورها مثل كل قوات الشرطة في العالم وتعتقل المجرمين. الطريقة التي تعمل بها الشرطة في البلدات اليهودية يجب أن تكون هي نفسها في المجتمع العربي".

من جانبه، أعرب جعفر فرح، مدير جماعة المجتمع المدني "مركز مساواة" ، عن نفس المشاعر، مشيرًا إلى أن "الشاباك" منع الشرطة من اعتقال مجرمين معروفين، وتحويلهم بدلاً من ذلك إلى مصادر استخباراتية. وقال "لا تكاد توجد برامج إعادة تأهيل. الشباب الذين يرتكبون جرائم صغيرة لا يتم إعادة تأهيلهم. وبدلاً من ذلك ، يتم إرسالهم إلى السجون حيث يتم تجنيدهم من قبل الجريمة المنظمة".