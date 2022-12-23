الشرطة الإسرائيلية تعلن وقوع عملية ضد قواتها في مدينة عربية

الشرطة: عملية إطلاق نار ودهس ضد قواتها في مدينة كفر قاسم وسط إسرائيل تخللها إطلاق النار على المنفذ، وإعلان وفاته في المستشفى

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، وقوع اعتداء ضد عناصرها، في مدينة كفر قاسم العربية، شرق تل أبيب.

وبحسب المعلومات، فإن سائق سيارة من المدينة، يُدعى نعيم بدير دهس شرطيين اثنين، ما أسفر عن اصابتهما بجروح طفيفة تم نقلهما إثر ذلك إلى المستشفى، تزامنا مع إطلاق آخرين النار عليهم. وتم إطلاق النار على منفذ العملية، الخالي سجله من الجرائم الجنائية أو الأمنية، حيث أُعلن عن وفاته في المستشفى. ومشّطت قوات إسرائيلية خاصة، بمساعدة مروحية المنطقة. ونقل الإعلام العبري، عن مصادر شرطية، أنه تم ضبط أسلحة وذخائر، وزجاجات حارقة، في المبنى الذي خرج منه بدير (في العشرينيات من عمره)، كما عُثِرَ على سكين داخل سيارته.

واعتقل جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك، عددا من أفراد من عائلته لاستجوابهم، لمعرفة هل كان له مساعدين. ولم يُعرف حتى اللحظة، ما إذا كانوا متورطين معه أم لا. وكشف الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، أن العملية استهدفت قوات الشاباك والشرطة، اللذين كانوا في نشاط عادي في المدينة، مشيرا إلى أن منفذ العملية، "ربما أعد نفسه من قبل". وقال قائد في الشرطة، بعد إشادته برد فعل عناصر الشرطة:" الهجوم لم يكن عبر الدهس وإطلاق النار فقط، فقد شمل أيضا، إلقاء قنابل مولوتوف. وعلى ما يبدو، تم التخطيط له، قبل أيام قليلة".

وفنّدت عائلة بدير رواية الشرطة لما جرى. وقال صبحي بدير، عم القتيل لموقع Ynet العبري، إنه "من المؤكد ان نعيم لم يقصد الدهس وإيذاء رجال الشرطة"، ملقيا باللائمة عليهم، لإطلاقهم النار. ويُشكّل العرب 20% من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، ويبلغ تعدادهم، نحو مليون ونصف المليون نسمة.