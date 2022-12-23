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استطلاع رأي يظهر أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد الحكومة المرتقبة

i24news

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رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في حفل الترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 13 يوليو 2022 ، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل منذ أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة.
Noam Revkin Fenton/Flash90رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في حفل الترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 13 يوليو 2022 ، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل منذ أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

كتل الائتلاف الحاكم المرتقب، حصلت في استطلاع للرأي، على أغلبية في الكنيست، لو أن الانتخابات أجريت اليوم

رغم قلق العديد من الأوساط الإسرائيلية، يبدي غالبية الجمهور الإسرائيلي، ارتياحا من الائتلاف الحكومي المرتقب، الذي يوصف بأنه "الأكثر يمينية" في تاريخ البلاد. 

يستدل ذلك، من استطلاع للرأي أجراه معهد "بانيلس بوليتيكس" الإسرائيلي للأبحاث، لصالح صحيفة "معاريف". وبحسب الاستطلاع، فإن صورة المعسكرات السياسية لم تتغير: فاليمين المؤيد لنتنياهو كان سيحصل، لو ان الانتخابات أجريت اليوم، على 64 مقعدا من أصل 120. 

في حين كانت ستحصل المعارضة بزعامة لبيد على 52 مقعدا. ولعل أبرز المفاجئات، هو عدم اجتياز قائمة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" العربية نسبة الحسم. نسبة كانت ستعبرها قائمة "التجمع الوطني" العربية، التي عجزت عن دخول البرلمان، في الانتخابات الأخيرة. وتكهّن الاستطلاع أيضا، أن تعبر أقصى اليسار: كتلة "ميرتس" نسبة الحسم، وهي التي شكّل عدم اجتيازها إياه، مفاجئة الانتخابات الأخيرة. 

وجاءت النتائج المفصلة على النحو التالي: الليكود 35، يش عتيد 26، الصهيونية المتدينة 12، همحني همملختي 10، شاس 9، يهدوت هتوراه 8، يسرائيل بيتينو 4، القائمة الموحدة 4، التجمع 4، العمل 4، وميرتس 4. 

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