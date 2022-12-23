قناة إسرائيلية تحرم الرئيس الأسبق من بث مقابلة معه في اللحظة الأخيرة

القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي تتنازل عن بث مقابلة مع الرئيس الأسبق موشيه كتساف الذي سجن لادانته بارتكاب مخالفات جنسية

حسمت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي النقاش، معلنة التخلي عن فكرة بث مقابلة، مع الرئيس الإسرائيلي الأسبق، موشيه كتساف (77 عاما).

وكانت مراسلة القناة سيفان كوهين-سابان، قد بادرت إلى إجراء مقابلة مع الرئيس الأسبق، المولود في إيران، والذي كان قد هاجر إلى إسرائيل في سنواتها الأولى. وبعد تسجيل اللقاء، وبث مقتطفات منه على شكل ترويجة (برومو)، قررت القناة التنازل عن بثه كاملا.

وتتناول المقابلة، "فضيحة" إدانة الرئيس السابق قبل 12 عاما بارتكاب مخالفات جنسية، بحق موظفات في الرئاسة، سُجن على أثرها 5 سنوات. وجاء في بيان "لم تشعر إدارة القناة بالرضا، عن النتيجة النهائية (للمقابلة)، وبالتالي، تم اتخاذ القرار بعدم بثها".

ويعتبر كتساف من الرعيل الأول لليهود الشرقيين، في الحياة السياسية الإسرائيلية. وانخرط في حزب "الليكود" اليميني. ويتهم اليهود الشرقيون اليسار الإسرائيلي، بارتكاب تمييز عنصري ضدهم، ابان حكمه في السنوات الأولى من تأسيس إسرائيل. ومنصب رئيس الدولة في إسرائيل ذات نظام الحكم البرلماني فخري، ويخلو من أي صلاحيات تنفيذية.

وفي مقابلة أجراها في فبراير (شباط) من هذا العام، مع شبكة "إيران إنترناشونال" التابعة للمعارضة الإيرانية في المنفى، صرح كتساف، بأنه فرض على نفسه الانعزال من السياسة الإسرائيلية. حيث تعتبر المقابلة التي كان من المفروض أن تبث قريبا، الأولى له مع وسيلة إعلام إسرائيلية، منذ 15 عاما.