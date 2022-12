شركة "إلبيط" الإسرائيلية توقع صفقة بقيمة 410 مليون دولار مع الجيش الروماني

أعلنت الشركة الإسرائيلية العملاقة للإلكترونيات الدفاعية "إلبيط سيستيم" أنها وقعت على عقد بقيمة 410 مليون دولار لتزويد وزارة الدفاع الرومانية بسبعة أنظمة طائرات بدون طيار تكتيكية Watchkeeper X.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .