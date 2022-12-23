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شركة "إلبيط" الإسرائيلية توقع صفقة بقيمة 410 مليون دولار مع الجيش الروماني

i24NEWS

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تظهر هذه الصور التي تم الحصول عليها من شركة Elbit Systems الإسرائيلية في 6 أغسطس 2020 ، طائرة هيرميس 900 ستارلاينر ، وهي طائرة بدون طيار ، في مكان غير محدد.
Elbit Systems / AFPتظهر هذه الصور التي تم الحصول عليها من شركة Elbit Systems الإسرائيلية في 6 أغسطس 2020 ، طائرة هيرميس 900 ستارلاينر ، وهي طائرة بدون طيار ، في مكان غير محدد.

"يوضح هذا العقد الطلب المستمر على أنظمة UAS التابعة لشركة Elbit Systems. ونتطلع إلى زيادة تعزيز علاقة Elbit Systems بالحكومة الرومانية.

أعلنت الشركة الإسرائيلية العملاقة للإلكترونيات الدفاعية "إلبيط سيستيم" أنها وقعت على عقد بقيمة 410 مليون دولار لتزويد وزارة الدفاع الرومانية بسبعة أنظمة طائرات بدون طيار تكتيكية Watchkeeper X.

https://twitter.com/i/web/status/1605560926920445953

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة Elbit Systems بتسلئيل ماتشليس: "يوضح هذا العقد الطلب المستمر على أنظمة UAS التابعة لشركة Elbit Systems. ونتطلع إلى زيادة تعزيز علاقة Elbit Systems بالحكومة الرومانية. كجزء من تنفيذ العقد، تخطط Elbit Systems لإنشاء البنية التحتية والتعاون الصناعي مع الشركات التابعة لـ U-TacS و Aerostar و Elbit Systems في رومانيا لإنتاج UAS في رومانيا. كما نقدر الدعم المستمر والتعاون مع الحكومتين الإسرائيلية والبريطانية وشركائنا التجاريين في برنامج Watchkeeper".

وتعتبرWatchkeeper X UAS نسخة تصدير بريطانية للجيش البريطاني من إنتاج UAV Tactical Systems Limited ("U-TacS") ، وهي شركة تابعة لشركة Elbit Systems في المملكة المتحدة، وهي مشتق من عائلة Hermes UAS. يتيح توافق Watchkeeper X 'مع معايير الناتو إمكانية التشغيل البيني الأساسي مع الناتو والقوات المتحالفة الأخرى.

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