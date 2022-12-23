إطلاق نار على منزل في شمال الضفة الغربية والجيش الإإسرائيلي يبحث عن مشتبه بهم

وألحقت اضرار بنافذة منزل وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتفتيش المنطقة بحثا عن المشتبه بهم. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

أفادت الأنباء عن هجوم إطلاق نار ألحقت أضرارا بنافذة منزل في مستوطنة شكيد شمال الضفة الغربية برصاصة، مساء اليوم الجمعة، وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتفتيش المنطقة بحثا عن المشتبه بهم. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، وقوع اعتداء ضد عناصرها، في مدينة كفر قاسم العربية، شرق تل أبيب، وبحسب المعلومات، فإن سائق سيارة من المدينة، يُدعى نعيم بدير دهس شرطيين اثنين، ما أسفر عن اصابتهما بجروح طفيفة، تم نقلهما إثر ذلك إلى المستشفى، تزامنا مع إطلاق نار عليهم. ليرد رجال الشرطة بإطلاق النار على منفذ العملية، الخالي سجله من الجرائم الجنائية أو الأمنية، حيث أُعلن عن وفاته في المستشفى. ومشّطت قوات إسرائيلية خاصة، بمساعدة مروحية المنطقة. ونقل الإعلام العبري، عن مصادر شرطية، أنه تم ضبط أسلحة وذخائر، وزجاجات حارقة، في المبنى الذي خرج منه بدير (في العشرينيات من عمره)، كما عُثِرَ على سكين داخل سيارته.

واعتقل جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك، عددا من أفراد من عائلته لاستجوابهم، لمعرفة هل كان له مساعدين. ولم يُعرف حتى اللحظة، ما إذا كانوا متورطين معه أم لا. وكشف الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، أن العملية استهدفت قوات الشاباك والشرطة، اللذين كانوا في نشاط عادي في المدينة، مشيرا إلى أن منفذ العملية، "ربما أعد نفسه من قبل". وأشاد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية برد فعل عناصر الشرطة. وقال قائد في الشرطة، " الهجوم لم يكن عبر الدهس وإطلاق النار فقط، فقد شمل أيضا، إلقاء قنابل مولوتوف. وعلى ما يبدو، تم التخطيط له، قبل أيام قليلة". وأوضحت الشرطة، أن المنفذ استدعى رجال الشرطة إلى مكان تنفيذ العملية قبل أن يهاجمهم، ما يرجح أن الاستدعاء كان بمثابة "فخ وكمين".