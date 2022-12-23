استطلاع: 51 في المئة من الإسرائيليين غير راضين عن تركيبة الحكومة الجديدة

80 في المئة من المستطلعين في كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة و 15في المئة ليسوا كذلك

أظهر استطلاع للرأي نُشر، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف الإسرائيليين، (51 في المئة(، غير راضين عن تشكيل الحكومة الجديدة، 80 في المئة من المستطلعين في كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة و 15في المئة ليسوا كذلك، في مجموعة معارضي نتنياهو - 88 في المئة غير راضين و 8 في المئة فقط راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة.

في استطلاع أجراه معهد Manu Geva Sample Institute بالاشتراك مع ipanel، سُئل المستطلعون عما إذا كانوا يفضلون صفقة إقرار لنتنياهو. 34 في المئة يعارضون صفقة مع نتنياهو ، و 21 في المئة يؤيدون صفقة شريطة أن يترك السياسة، و 20 في المئة يؤيدونها بشرط أن يبقى في السياسة ، والباقي 25 في المئة لا يعرفون.

علاوة على ذلك، فإن 40 في المئة من المستطلعين لديهم أمل في الحكومة الجديدة، ونسبة مماثلة تشعر بالخوف و 12في المئة لا مبالاة. 8في المئة لا يعرفون. بين معارضي نتنياهو ، 72 في المئة خائفون على مستقبل المجتمع الإسرائيلي في ظل هذه الحكومة ، بينما 11في المئة فقط من ناخبي نتنياهو خائفون.

وبحسب العهد سُئل المستطلعون عما إذا كانوا سيغيرون تصويتهم اليوم ، قال 78في المئة إنهم سيصوتون بالمثل، و11في المئة سيصوتون بشكل مختلف ولكن في نفس الكتلة وسيصوت 3 في المئة فقط للكتلة المقابلة، وقال 64 في المئة إنهم غير راضين عن أداء لبيد وغانتس في معركتهم ضد الحكومة الجديدة، بينما قال 20 في المئة إنهم راضون.