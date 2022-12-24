الحكومة الألمانية تعلق الضمانات المالية والاستثمارية مع إيران بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية

أكدت الحكومة الألمانية أن "توفير ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران قد تم تعليقه بالكامل"

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس الجمعة، أنها ستعلق ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمار التجاري مع إيران، بسبب قمع المتظاهرين، وذلك استمرارًا للدعم العالمي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني.

وقالت الوزارة، إنه بسبب "الوضع الخطير للغاية في إيران، علقت الخطط الاقتصادية، بما في ذلك المناقشات حول قضايا الطاقة"، مشيرة إلى أنه "سبق تعليق تقديم ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران لعدة عقود ولكن لتوقيع الاتفاق النووي، تم استئناف توفيرها لفترة مؤقتة من 2016 إلى 2019".

وأكدت الحكومة الألمانية أن "توفير ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران قد تم تعليقه بالكامل"، وقالت إنه "لن يتم الاستثناء من هذا القرار إلا للحالات التي تتعلق بشكل قاطع بحقوق الإنسان"، حسب موقع إينترنشنال.

ومن جانب آخر، طالب 43 عضوًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإدراج "الحرس الثوري الإیراني في قائمة الجماعات الإرهابية"، وقال هؤلاء الممثلون: "إن النظام الذي يدافع عن بقائه بقتل شعبه فقد شرعيته".

فيما وافق البرلمان الألماني في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في ألمانيا بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.