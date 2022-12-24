إسرائيل: حزب يميني قام بتجميع قائمة سرية تشمل عشرات الأفراد من مجتمع الميم

قال موقع يديعوت أحرونوت إن جميع الشخصيات الإعلامية المدرجة في القائمة هم من المثليين بشكل علني"

قام حزب "نعوم" اليميني بتجميع قائمة سوداء لعشرات الإسرائيليين المثليين العاملين في مجال الأخبار أو صناعة الترفيه، وقائمة أخرى من النساء "اليساريات المتطرفات"، حسبما أفادت إحدى وسائل الإعلام العبرية.

ويمثل الأفراد المدرجون في القائمة، من وجهة نظر الفصيل اليميني المناهض للمثليين، جزءًا من "فريق سري" في حرب خفية شنت باسم المساواة بين الجنسين وحريات مجتمع الميم.

ويعتبر نعوم هو حزب مناهض بشدة لمجتمع الميم، وقد حصل على مقعد برلماني منفرد في الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وأبرم صفقة مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لدعم حكومته المقبلة. ومن المقرر أن يكلف زعيمها، آفي ماعوز، بحماية "الهوية القومية اليهودية" لإسرائيل في الحكومة القادمة.

وفقًا لموقع واينيت الإسرائيلي، الذي كشف مراسلوه القصة، فإن الغرض من تجميع القائمة لا يزال غير واضح تمامًا. وقال موقع يديعوت أحرونوت إن جميع الشخصيات الإعلامية المدرجة في القائمة هم من المثليين بشكل علني، دون الكشف عن أسمائهم ؛ وبالتالي ليس هناك من مسألة "نزهة" أي فرد مغلق.

وهو جزء من وثيقة داخلية تعود إلى عام 2019 ، ويبدو أنها تصنف المعارضين المزعومين للحزب في وسائل الإعلام والمجتمع المدني. ويصف جزء آخر من الوثيقة "استيلاء" المنظمات "اليسارية" والمؤسسات على مكاتب مثل وزارة التربية والتعليم والعدل ، بحسب الحزب.