"حبر على ورق": عضو بارز في الليكود يقلل من أهمية الاتفاقيات الائتلافية

دافيد بيتان يتطرق لبنود مثيرة للجدل في الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة بين "الليكود" و"الصهيونية المتدينة" حول البناء في المستوطنات والضم

صرح مُشّرع بارز في "الليكود"، أكبر كتل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، بأن بعض البنود في الاتفاقات الائتلافية، الموقّعة مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة، ما هي إلا حبر على ورق، ولن يتم تنفيذها. وفي حديث إذاعي قال دافيد بيتان:" لا شك بأن هناك أشياء تمت كتابتها، من أجل كتابتها فقط، ولكن لن يتم تنفيذها. وكان يجب كتابتها، فقط لإرضاء الناخبين".

وجاء تصريحات بيتان (62 عاما) في معرض تطرّقه إلى بند في اتفاقية بين "الليكود" وكتلة "الصهيونية المتدينة"، يغير آلية المصادقة، على البناء في المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية. وتقلص الآلية، صلاحية رئيس الحكومة المُكلّف نتنياهو زعيم "الليكود"، لصالح رئيس كتلة "الصهيونية المتدينة" المتشدد بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف بيتان، المولود في مدينة القنيطرة المغربية، حول بند آخر، يلتزم بضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل:" من الواضح أن الضم لن يُنفذ في عهد (الرئيس الأميركي جو) بايدن". وبحسب القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن هناك اتفاق ضمني بين الأطراف، أن الضم سيدرس، فقط حينما يصعد رئيس جمهوري في الولايات المتحدة، وباتفاق معه.

وتابع بيتان "وفق العادات الممارسة حاليا في إسرائيل، يتم إجراء بعض أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولن يتمكن سموتريتش من تغيير ذلك". وتمحورت حملة سموتريتش الانتخابية، حول عدم خداع الناخبين والتصرف وفق الأيديولوجية. ويبذل "الليكود" جهودا لطمأنة الداخل والخارج، الذي يعرب عن قلقه من الحكومة المقبلة، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، لضمها عناصر من أقصى اليمين.