قانون مقترح في الاتفاقيات الإئتلافية سيحدث "ثورة" في الجيش الإسرائيلي

الاتفاقات الائتلافية بين الكتل التي ستشكل الحكومة المقبلة، تسعى لإخضاع الحاخام الأكبر للجيش، لسلطة الحاخامية الإسرائيلي وليس للجيش الإسرائيلي

"ثورة في الجيش الإسرائيلي"، هكذا عنونت الإذاعة العبرية، تقريرا نشر على موقعها الالكتروني، يتحدث عن تغيير سيطرأ على منصب الحاخام العسكري الرئيسي للجيش.

وقالت الإذاعة، إنه استنادا إلى الاتفاقات الائتلافية لتشكيل الحكومة المرتقبة، سيتم سن قانون في الكنيست، "يعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نص القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاله الشرعي".

وبموجب القانون، سيُعيّن الحاخام العسكري الرئيسي، من قبل لجنة برئاسة الحاخام السفاردي الأكبر، ومؤلفة من خمسة حاخامات وسياسي وضابط. وهم: ممثل عن الحكومة، ومدير مدرسة دينية، وممثلين اثنين آخرين لمنظمات المعاهد الدينية، وقائد شعبة الأيدي العاملة في الجيش، والحاخام العسكري الرئيسي المنتهية ولايته، وليس كما كان متبعا في الماضي، من قبل قائد هيئة الأركان العامة للجيش.

ووفق القانون، سيخضع الحاخام للحاخامية الكبرى في إسرائيل، وليس لقائد هيئة الأركان العامة للجيش. وظهر في بعض الأحيان، تباين في وجهات النظر بين الحاخامية والجيش، بمسائل عديدة: كاعتناق الدين اليهودي، دفن الجنود غير اليهود، الخدمة العسكرية للنساء، والقيام بنشاطات عسكرية يوم السبت المقدس لدى اليهود، وأمور أخرى.