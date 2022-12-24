باحث إسرائيلي يكشف عن سبب تغيير الزي الخاص بحرس الشرف التركي

شرغائي: إردوغان لا يزال يرى بنفسه خليفة صلاح الدين وسليمان القانوني المسؤولين عن القدس

رأى باحث إسرائيلي، أنه سيتعين على الحكومة المرتقبة ورئيسها بنيامين نتنياهو، وضع حد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وفي مقدمة مقال كتبه نداف شرغائي في "يسرائيل هيوم"، استعرض علاقة تركيا بإسرائيل، بدءا من التوتر في العلاقات، مرورا بدفئها وحتى التطبيع الكامل. لكنه دعا إلى توخي الحذر وعدم الثقة بإردوغان، الذي لا يفي بتعهداته لإسرائيل بلجم حركة حماس، عدو إسرائيل اللدودة، لأنه "لا يزال يرى بنفسه خليفة لسلسلة السلاطين العثمانيين، المسؤولين عن القدس".

AFP PHOTO / ADEM ALTAN حرس الشرف التركي بالزي الجمهوري

وأضاف "بالنسبة لإردوغان، هو خليفة صلاح الدين وسليمان القانوني". ونظر الباحث بعين الريبة، إلى تغيير زي حرس الشرف التركي في القصر الرئاسي، من الزي الجمهوري إلى زي جنود الخلافة العثمانية. واعتبر ذلك دليلا، على "طموح إردوغان، بإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، وتجديد نفوذ بلاده في المناطق الإسلامية، التي كانت جزءا من الإمبراطورية". وأشار شرغائي، حفيد رئيس بلدية القدس الأسبق شلومو زلمان شرغائي، إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه إردوغان، ينتمي إلى ذات التنظيم الدولي، التي تنتمي إليه حماس، وهو الإخوان المسلمون.

وكشف شرغائي (63 عاما) أن إسرائيل سلمت تركيا قائمة بأسماء نشطاء حماس، لإخراجهم من أراضيها. ورغم أن بعضهم غادر تركيا، إلا أنه لم يستبعد أن يعودوا إليها، كجزء من مناورات إردوغان. منهيا المقال بأن معالجة مخاوف إسرائيل، "يعتبر اختبارا لجدية تركيا، بفتح صفحة جديدة بالعلاقات".