تقرير: مقترح إسرائيلي بنقل الأسرى الفلسطينيين إلى السجون الأردنية

عائلات أسرى فلسطينيين يحملون الجنسية الأردنية، يؤكدون أن أبناءهم تلقوا عرضا من إسرائيل، بنقلهم لاكمال عقوبتهم ومحكومياتهم في الأردن

زعمت لجنة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، عرضت على أسرى فلسطينيين يحملون الجنسية الأردنية، الانتقال إلى السجون الأردنية، لقضاء ما تبقى من محكومياتهم هناك.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، فإن أربعة سجناء من أصل 18 يحملون الجنسية الأردنية، وافقوا حتى الآن على الاقتراح الإسرائيلي، وسبق أن حُكم على معظمهم بالسجن المؤبد. كما ورد أن من الأسماء البارزة التي قبلت العرض: عبد الله البرغوثي، الذي حكم عليه عام 2004، بالسجن 67 مؤبدًا. وقال شقيق البرغوثي للصحيفة، إنهم علموا من مقرب من البرغوثي، أنه وافق على العرض الإسرائيلي، بالانتقال إلى سجن أردني، والاستمرار في قضاء عقوبته هناك.

وأضاف: "الخارجية الأردنية حذرتنا من أن الاقتراح الإسرائيلي قد يضللنا، في حال حصول صفقة تبادل أسرى في المستقبل مع الفصائل في غزة". من جهة أخرى، قال شقيق الأسير الأردني محمد الريماوي، إن شقيقه اتصل بالعائلة، وأبلغهم بالعرض الذي تلقاه، مضيفا أنه في حال رفض الأردن قبوله، فمن المتوقع أن يتم نقله إلى سجن تابع للسلطة الفلسطينية. ولا يوجد للتقرير تأكيد من مصادر أخرى.