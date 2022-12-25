إيران تتراجع إلى المرتبة الثانية في لائحة التهديدات المتوقعة على إسرائيل العام المقبل

التقرير السنوي لشبعة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يتوقع ألا تتنازل إيران عن حلم امتلاك القنبلة النووية، وعلى إسرائيل أن تبقى جاهزة

رغم تراجعها إلى المرتبة الثانية، في قائمة التهديدات المتوقعة لإسرائيل في العام 2023 المقبل، حازت إيران على حصة الأسد في التهديدات، الذي تضمنها تقرير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الذي سيقدم قريبا، إلى الحكومة. (تعرف على باقي التهديدات هنا)

الخطر مصدره ليس فقط المجال النووي، الذي هو بطبيعة الحال التحدي الرئيسي، ولكن من منظور أوسع. في الآونة الأخيرة، تم تحديد تورط إيران في محاولة لتشجيع العنف في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يستمر التدخل الإيراني على الجبهات الأخرى أيضًا. في غزة من خلال دعم حماس والجهاد الاسلامي.

في الساحة الشمالية، ترجح الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن إيران تدرك أنها فشلت في مساعيها لتموضعها العسكري في سوريا، لكنها ستواصل العمل على تسليح حزب الله - بشكل أساسي بأسلحة دقيقة كصواريخ كروز ومسيرات. وتقدر الاستخبارات العسكرية أن حزب الله سيظل منشغلاً في عام 2023، بالقضايا اللبنانية الداخلية.

روسيا دفعت ثمن المسيرات نقدا

وسيكون للتوجهات العالمية، آثار في هذا السياق أيضًا، لأن التعاون بين روسيا وإيران في أوكرانيا قد يؤثر أيضًا على الجبهة الشمالية لإسرائيل، وحتى على الاتفاق النووي. حتى الآن، لا يحدث هذا - فمعظم الاتفاقات بين موسكو وطهران مدنية - اقتصادية، كما حرصت روسيا أيضًا على دفع ثمن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها في أوكرانيا نقدًا، من أجل الحفاظ على التزام محدود تجاه طهران - ولكن يجب على إسرائيل أن تستمر في الضغط على موسكو، للتأكد من استمرار هذا الوضع في المستقبل.

وفي السياق النووي، يقدر التقرير، استمرار إيران في المسار الحالي للتقدم البطيء نحو قنبلة نووية، ولكن دون كسر القواعد. وذلك لسببين رئيسيين: الأول، أنه في الأشهر الأخيرة، "اعتاد" العالم على الخطاب حول الأسلحة النووية واستخدامها. والثاني أن الدرس المُستخلص من الحرب الأوكرانية هو، أن الدول يجب ألا تتخلى عن الأسلحة النووية، والدولة التي تمتلك مثل هذه الأسلحة، تشعر أنها لا تستطيع أن تخسر الحرب. وقال التقرير إن إيران لن تغير سياستها إلا إذا تم اتخاذ إجراءات قاسية ضدها. وعلى إسرائيل الاستعداد لسيناريو، ترفع فيه إيران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تسعين بالمئة العسكرية، دبلوماسيا وعسكريا، بحيث حتى لا تجد نفسها مندهشة، حين وقوعه.